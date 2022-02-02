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計程車一律採「春節費率」 中市交通局稽查防糾紛

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市計程車採取一律採取春節費率，台中市交通局稽查人員近日陸續到各大交通運輸場所，展開稽查。圖／台中市政府提供
台中市計程車採取一律採取春節費率，台中市交通局稽查人員近日陸續到各大交通運輸場所，展開稽查。圖／台中市政府提供

因應農曆春節返鄉人潮與車流湧現，展開交通疏運，台中市計程車自即日起至2月6日，一律啟用「春節費率」，依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費表功能選取春節費率（春節加成50元已計入） ，若未啟動春節模式不能額外向乘客收費，台中市交通局表示，近日已在台中站火車站周邊稽查，將陸續稽查各主要運輸場站，避免因收費產生爭議，提升春節服務品質。

台中市交通局長葉昭甫說，為體恤駕駛人放棄春節休假奉獻給社會大眾協助疏運，各縣市都已照慣例每年實行春節費率加成並檢討，台中市比照往年所有計程車需全面啟用春節模式加成計價，每趟次加收50元，乘客依計費表跳表金額支付車資，無議價方式，呼籲乘客勿隨意喊價，計程車如未使用新式計費表內建功能選取春節加成，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

葉昭甫說，為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，交通局已印製中、英、日三國語言的收費說明貼紙，今年也增加韓國、泰國、印尼、越南等四國家語言宣傳單，發放至台中市計程車工會、合作社，供駕駛索取並張貼在車內，交通局也請工會加強宣導，提升春節期間服務品質。

台中市交通局說，請民眾共同監督計程車業者遵守計程車收費規定，下車請向駕駛索取乘車證明，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，檢附照片等詳細資訊，向市府1999話務中心反映，交通局將通知駕駛到案說明，如查獲屬實，將依法處新台幣9000元以上、9萬元以下罰鍰。

交通局提醒，交通局持續嚴格取締不守規矩的計程車駕駛。疫情期間請民眾和駕駛在計程車內全程戴口罩、落實實名制，減少交談，維護自身健康。如有發燒或呼吸道症狀民眾應前往醫院就醫，勿搭乘大眾運輸工具，避免感染他人。

台中市計程車採取一律採取春節費率，台中市交通局稽查人員近日陸續到各大交通運輸場所，展開稽查。圖／台中市政府提供
台中市計程車採取一律採取春節費率，台中市交通局稽查人員近日陸續到各大交通運輸場所，展開稽查。圖／台中市政府提供

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