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無為而治？確診數居高不下 丹麥不再實施任何防疫限制

迎喜氣揮別疫情 台中沙鹿保安宮連6天抽「美金紅包」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
保安宮主委陳鴻文提到，近期本土疫情延燒，沙鹿日前更有確診個案傳出，為求國人平安，向神明祈求疫情早日平息，舉辦抽美金活動，讓大家增添喜氣。圖／沙鹿保安宮提供
保安宮主委陳鴻文提到，近期本土疫情延燒，沙鹿日前更有確診個案傳出，為求國人平安，向神明祈求疫情早日平息，舉辦抽美金活動，讓大家增添喜氣。圖／沙鹿保安宮提供

大年初一抽美金！台中沙鹿三鹿里保安宮推出美金紅包摸彩活動，里民僅需憑身分證，確認設籍於埔子里，就能參加摸彩，有人因而抽中百元美金！摸彩活動一連9天，今天為抽獎首日，就吸引約5百人排隊抽喜氣。

保安宮主委陳鴻文提到，近期本土疫情延燒，沙鹿日前更有確診個案傳出，為求國人平安，向神明祈求疫情早日平息，舉辦抽美金活動，讓大家增添喜氣。陳提到，這次大年初一至初六舉辦美金抽獎活動，獎項從1、10、50及100美元皆有，還有台幣2百元及1千元紅包，今天估共送出總額約20萬新台幣。

陳鴻文表示，這次活動限定埔子里民，每天傍晚5點開始發放，需攜帶身分證至現場，確認設籍於埔子里，才能參與抽獎；陳提醒民眾，活動初二在正德路120巷口萊爾富超商、初三在正德路口全家超商、初四保成路乾海宮、初五北勢東路正英路口全家超商、初六在正義路2號對面福德宮，祝大家新年一切平安順利。

此次活動自大年初一到初六，傍晚17時30分，每天都在不同地點抽獎。圖／沙鹿保安宮提供
此次活動自大年初一到初六，傍晚17時30分，每天都在不同地點抽獎。圖／沙鹿保安宮提供
台中沙鹿保安宮舉辦新春抽美金活動，自大年初一開始連續6天，獎項從1、10、50及100美元皆有，還有台幣2百元及1千元紅包，今天估共送出總額約20萬新台幣。圖／沙鹿保安宮提供
台中沙鹿保安宮舉辦新春抽美金活動，自大年初一開始連續6天，獎項從1、10、50及100美元皆有，還有台幣2百元及1千元紅包，今天估共送出總額約20萬新台幣。圖／沙鹿保安宮提供

萊爾富超商 疫情 保安宮

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