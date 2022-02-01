迎喜氣揮別疫情 台中沙鹿保安宮連6天抽「美金紅包」
大年初一抽美金！台中沙鹿三鹿里保安宮推出美金紅包摸彩活動，里民僅需憑身分證，確認設籍於埔子里，就能參加摸彩，有人因而抽中百元美金！摸彩活動一連9天，今天為抽獎首日，就吸引約5百人排隊抽喜氣。
保安宮主委陳鴻文提到，近期本土疫情延燒，沙鹿日前更有確診個案傳出，為求國人平安，向神明祈求疫情早日平息，舉辦抽美金活動，讓大家增添喜氣。陳提到，這次大年初一至初六舉辦美金抽獎活動，獎項從1、10、50及100美元皆有，還有台幣2百元及1千元紅包，今天估共送出總額約20萬新台幣。
陳鴻文表示，這次活動限定埔子里民，每天傍晚5點開始發放，需攜帶身分證至現場，確認設籍於埔子里，才能參與抽獎；陳提醒民眾，活動初二在正德路120巷口萊爾富超商、初三在正德路口全家超商、初四保成路乾海宮、初五北勢東路正英路口全家超商、初六在正義路2號對面福德宮，祝大家新年一切平安順利。
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