新春好運「黨」不住！彰化男首購福袋 頭獎一次就中

今天新春大年初一，各家百貨皆再今天推福袋抽獎活動，台中廣三SOGO下午抽獎，由彰化「黨」先生，抽中頭獎5萬元滾筒洗衣機。黨先生抽中大獎後仍不敢置信，直呼沒想過自己會抽中大獎，相當興奮，會將洗衣機送給媽媽使用。

家住彰化的黨先生(29歲)表示，自己當初只是路過買福袋，從沒想過會抽到大獎，今年運氣這麼好，這次買到福袋很超值；另2獎電動機車，也由台中許小姐(40歲)抽中帶回家，許提到，過去運氣很差，從來沒想過自己有天會中獎，開心到全身都發抖。

今年將迎來30周年的中友百貨，這次推出20吋「YOYO 30週年限定行李箱」，由竹科工程師游先生(38歲)抽到最大獎，帶走市價148,800元的「OSIM V手天王按摩椅」。游表示，自己老婆時常到中友百貨購物，也是第一次買福袋，沒想到就抽中最大獎，真的很幸運。