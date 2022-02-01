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新春好運「黨」不住！彰化男首購福袋 頭獎一次就中

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
彰化黨先生表示，自己當初只是路過買福袋，從沒想過會抽到頭獎洗衣機，這次買到福袋很超值。圖／台中廣三SOGO提供
彰化黨先生表示，自己當初只是路過買福袋，從沒想過會抽到頭獎洗衣機，這次買到福袋很超值。圖／台中廣三SOGO提供

今天新春大年初一，各家百貨皆再今天推福袋抽獎活動，台中廣三SOGO下午抽獎，由彰化「黨」先生，抽中頭獎5萬元滾筒洗衣機。黨先生抽中大獎後仍不敢置信，直呼沒想過自己會抽中大獎，相當興奮，會將洗衣機送給媽媽使用。

家住彰化的黨先生(29歲)表示，自己當初只是路過買福袋，從沒想過會抽到大獎，今年運氣這麼好，這次買到福袋很超值；另2獎電動機車，也由台中許小姐(40歲)抽中帶回家，許提到，過去運氣很差，從來沒想過自己有天會中獎，開心到全身都發抖。

今年將迎來30周年的中友百貨，這次推出20吋「YOYO 30週年限定行李箱」，由竹科工程師游先生(38歲)抽到最大獎，帶走市價148,800元的「OSIM V手天王按摩椅」。游表示，自己老婆時常到中友百貨購物，也是第一次買福袋，沒想到就抽中最大獎，真的很幸運。

來自后里區的許小姐(20歲)，與家人一起買了2份福袋，竟雙雙都得大獎，其中包含頭獎「Panasonic 五門雙頻電冰箱」及1929彼得兔雙人兩用床包組。百貨業者提到，小年夜到初六每天都有市集可以逛之外，還有魔術氣球表演、兒童帶動跳、擲筊比賽、與財神爺pk遊戲抽紅包、打卡隨印紀念照等豐富活動，歡迎大家一同來參與！

台中許小姐抽中2獎電動機車，她提到，過去運氣很差，從來沒想過自己有天會中獎，開心到全身都發抖。圖／台中廣三SOGO提供
台中許小姐抽中2獎電動機車，她提到，過去運氣很差，從來沒想過自己有天會中獎，開心到全身都發抖。圖／台中廣三SOGO提供
迎來30周年的中友百貨，推出20吋「YOYO 30週年限定行李箱」福袋，最大獎「OSIM V手天王按摩椅」由游先生抽中帶回家。圖／中友百貨提供
迎來30周年的中友百貨，推出20吋「YOYO 30週年限定行李箱」福袋，最大獎「OSIM V手天王按摩椅」由游先生抽中帶回家。圖／中友百貨提供

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