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「花在彰化」溪州公園登場 首辦親子野餐近自然

中央社 / 彰化縣1日電

「2022花在彰化」今天起到13日在溪州公園開幕，規劃花田景觀、休閒花藝展、園藝資材展、可愛動物區、兒童遊戲區等，更首度辦野餐讓親子坐在廣闊綠地接近土地與自然。

彰化縣長王惠美、交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷等人出席今天活動。王惠美致詞說，今年以「樂遊農園」為主題，邀大家做好防疫走出戶外，讓遊客彷彿化身花仙子，置身充滿綠意花海農場。

王惠美說，園內規劃「花田景觀」、「瓜果廊道」、「可愛稻草人」等區，更首度舉辦園藝資材展，包含花草周邊精品、在地特色植栽、文創小物資材，讓園藝變綠金，現場還有園藝職人幫大家打造屬於自己的夢幻庭園，歡迎來溪州公園走春、賞花。

王惠美表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，園區不開放飲食，不過大家逛完溪州公園後，可到附近品嚐羊肉，或到北斗吃肉圓，或繼續前往其他景點遊玩；另外，拜託大家勤洗手、戴口罩、保持社交距離，還沒打足疫苗的縣民快點前往醫療院所施打。

縣府農業處表示，有感COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使大家心情鬱悶，今年特別推出親子農遊體驗，讓大家抒發壓力並體會農村生活，分3條路線，第1條是焢窯、做芋頭粿、染布；第2條路線是葡萄釀、製作檸檬醋；第3條路線是和浣熊、兔子等可愛動物互動並可製作盆栽。

園藝 王惠美

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