新年走春掃疫情陰霾 萬和宮百米人潮配合防疫排隊參拜

今天是大年初一，台中萬和宮每年皆會又大量信眾湧入參拜，今年受疫情影響，上午又下起大雨，廟方管制參拜人數，民眾必須打著傘，乖乖排隊遵從工作人員指示入廟，但仍不減民眾新年走春的熱情，排隊入廟人龍蔓延數百公尺，仍富滿春節年味。

台中今早開始飄雨，加上疫情影響，不少人認為宮廟走春人潮會減少，但南屯萬和宮仍清晨7時許，就有人潮打著傘，排隊配合廟方防疫措施，一一等待入廟參拜，希望得到媽祖保佑，虎年能一切平安順利，隨後約10時許，人龍就從廟門沿著萬和路，一路蔓延數百公尺。

位於台中南屯區的萬和宮，是已有338年歷史的國定古蹟，更是台中知名景點之一，香火鼎盛。每年農曆春節時期，萬和宮皆會有政治人物到廟參拜，向民眾拜年，雖然今年是選舉年，但受疫情影響，政治人物配合中央防疫措施，皆未出現。