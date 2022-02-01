搶救「滅庄」危機！ 地方創生廢家具變老虎裝置藝術

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化永靖首場地方創生特展，將廢棄家俱變「老虎」。圖／共好協會提供
彰化永靖首場地方創生特展，將廢棄家俱變「老虎」。圖／共好協會提供

彰化永靖鄉人口老化，近年地方組織推動創生，讓地方發展，經在地彩繪畫家蔣鴻銘妙手將廢棄傢俱化身最應景的老虎裝置藝術供打卡拍照，也與永靖國小合作製作繪本，帶動對故鄉的認同。

遠見雜誌2019年2月報導，台灣有134個鄉鎮區因收入所得少、人口負成長，正瀕臨「滅庄」危機。為推動故鄉發展，頂新和德文教基金會創辦人魏應充3年前推動在地人士共組永靖鄉共好協會，透過基金會協助地方人士推動地方創生，盼能鼓勵青年返鄉，帶動地方發展，找回在地能量。

為讓更多人瞭解永靖的歷史人文和產業特色，永靖鄉共好協會特別在今年春節舉辦首場地方創生特展，2月16日前每天下午2時至6時在永靖街65號永安小院子熱鬧展出，2月12日及13日還將結合在地青農與青創商家舉辦小市集。

共好協會總幹事陳俊宏表示，這次的特展除有童趣九宮格、許願卡及心靈大補貼等活潑可讓在地民眾與遊客認識永靖鄉特色，還與永靖國小「遶尞永靖」學童繪本合作，以有聲書形式投影在永靖街少數保存良好的老建築中，讓遊客能悠遊沈浸於永靖的特色與歷史。

永靖國小校長蘇月妙表示，永靖國小向來重視鄉土教育，更開設饒平客語班，協助推展客家文化，這次透過學童繪本傳達家鄉特色，希望能感染更多返鄉的永靖青年。

為讓更多人瞭解永靖的歷史人文和產業特色，永靖鄉共好協會特別在今年春節舉辦首場地方創生特展。圖／共好協會提供
為讓更多人瞭解永靖的歷史人文和產業特色，永靖鄉共好協會特別在今年春節舉辦首場地方創生特展。圖／共好協會提供
永靖鄉共好協會特別在今年春節舉辦首場地方創生特展至2月16日止。圖／共好協會提供
永靖鄉共好協會特別在今年春節舉辦首場地方創生特展至2月16日止。圖／共好協會提供

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