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影／紫南宮初一停發錢母人潮仍爆滿 想拿錢母有撇步
南投縣竹山鎮紫南宮大年初一發虎年錢母因疫情停辦，但今天仍湧進大批遊客，廟埕內外人潮不斷。紫南宮主委莊秋安說，信眾這麼多，讓他相當意外，除加強防疫外，也感謝信眾配合守秩序，人人都戴好口罩，廟方將機動發放錢母，初四到紫南宮捐血，還加碼送金、銀錢母各一個。
紫南宮元旦發放招財錢母，吸引10萬人排隊。大年初一發錢母更是春節壓軸，估計人數更多。但因國內疫情發燒，為避免群聚風險，紫南宮宣布停辦年初一發錢母，正月16日吃丁酒改發料理包也取消。
不過，今年紫南宮仍吸引大批信眾上香祈福，紫南宮內外都被人潮擠滿，主委莊秋安說，因為初一沒發錢母，原本預估今天人數會比往年少很多，沒想到信眾這麼虔誠，預估今天人數超過10萬人，大家也很守規矩戴好口罩，讓工作人員相當感謝。
雖然初一沒有發錢母，廟方還是會舉辦活動送錢母。最快就是初四配合捐血中心舉辦捐血活動，現場安排4輛捐血車，民眾只要捐血，紫南宮加碼贈送金、銀錢母各一，紫南宮也會在官網上公布相關活動訊息，讓信眾有機會領取錢母，活動可參考紫南宮臉書專頁。
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