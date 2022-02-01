影／紫南宮初一停發錢母人潮仍爆滿 想拿錢母有撇步

南投縣竹山鎮紫南宮大年初一發虎年錢母因疫情停辦，但今天仍湧進大批遊客，廟埕內外人潮不斷。紫南宮主委莊秋安說，信眾這麼多，讓他相當意外，除加強防疫外，也感謝信眾配合守秩序，人人都戴好口罩，廟方將機動發放錢母，初四到紫南宮捐血，還加碼送金、銀錢母各一個。

紫南宮元旦發放招財錢母，吸引10萬人排隊。大年初一發錢母更是春節壓軸，估計人數更多。但因國內疫情發燒，為避免群聚風險，紫南宮宣布停辦年初一發錢母，正月16日吃丁酒改發料理包也取消。

不過，今年紫南宮仍吸引大批信眾上香祈福，紫南宮內外都被人潮擠滿，主委莊秋安說，因為初一沒發錢母，原本預估今天人數會比往年少很多，沒想到信眾這麼虔誠，預估今天人數超過10萬人，大家也很守規矩戴好口罩，讓工作人員相當感謝。