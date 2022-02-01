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彰化南瑤宮四季籤 整體運勢辛苦、耗力下半年才轉好

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市南瑤宮在大年初一子時抽出四季籤，整體推估運勢今年比去年好一些，但社會整年度運勢意謂需要花費較多的力氣，在逆境中持續努力，而在年中後會有好的收成。圖／彰化市公所提供
彰化市南瑤宮在大年初一子時抽出四季籤，整體推估運勢今年比去年好一些，但社會整年度運勢意謂需要花費較多的力氣，在逆境中持續努力，而在年中後會有好的收成。圖／彰化市公所提供

彰化南瑤宮在大年初一子時抽出四季籤，整體推估運勢今年比去年好一些，但社會整年度運勢意謂需要花費較多的力氣，在逆境中持續努力，而在年中後會有好的收成。

南瑤宮主祀天上聖母，每年大年初一皆會抽出四季籤推估新的一年的運勢，過去一年多以來疫病傳播、動盪不安，今年仍未趨緩，加上今年是選舉年，人民生活勢必都會受到影響。

彰化市長林世賢指出，今年所抽出的四季籤整體而言，他認為雖然眼前有許多的困難要克服，透過努力不懈，年中以後會逐步回復穩定並且能有好的成果。

抽出的四季籤中，代表整體社會運勢的「人民」籤，「蜘蛛雖用意，簷前欲佈絲，枉費千般計，飛禽已早知。」彰化市公所寺廟室主任林大猷指出，籤詩代表需要花費較多的力氣，會有比較多困難與辛苦；與商業相關的生意「生理」籤，抽出「皎皎一輪月，清光四海分，將軍海巡岱，群盜望前奔」，代表財利狀況平平，不會特別突出，必須保守為宜。

代表農業運勢的「六畜」籤，抽出「良驥用拖車，輪蹄力不持，世間無百樂，到老伴農鋤」，林大猷說，籤詩顯示為辛苦，有類似供過於求的意思，必須一一克服；代表作物生長的年冬籤，籤詩則抽出「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚」，林大猷表示，可見年中以後反而較好的運勢，屬於後半年較吉祥，可苦盡甘來。

運勢 彰化 南瑤宮

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