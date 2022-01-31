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影／顏清標率鄭銘坤、顏莉敏迎信徒參拜 元宵擲茭活動照舊
因應疫情，各宮廟取消搶頭香與發送小紅包活動，大甲鎮瀾宮在除夕夜僅內部舉辦歲末誦經祈福、開春頌經祈福法會。董事長顏清標率領副董事長鄭銘坤、台中市副議長顏莉敏開廟門迎信徒參拜，顏清標說，目前元宵節擲茭活動照舊，但會視中央疫情指揮中心滾動調整。
除夕晚間11點，大甲鎮瀾宮敞開廟門，由董事長顏清標率領副董事長鄭銘坤、台中市副議長顏莉敏站在廟內迎接信徒，信徒也開心拱手與顏等人祝賀新年快樂、拍照合影。
按往例，元宵節將擲茭決定媽祖起轎期程，顏清標受訪表示，疫情關係，今年是第二年廟方不搶頭香，但廟內人潮還是相當熱鬧，大家守規矩「這樣很好」，希望媽祖能保佑疫情早日落幕；目前廟方規範元宵節擲茭活動照舊，一切遵照中央疫情指揮中心規範調整，他希望媽祖靈驗，能大事化小、小事化無。
顏清標也肯定，信眾都遵守防疫規範，入廟沒有人擠人，他認為這樣相當好，他代表鎮瀾宮董監事會感謝大家配合，並祝福大家虎虎生風，發大財。
至於兒子顏寬恒為何未出席？是否有派家人代表？顏清標說，顏的兒子去英國讀書，因為晚上除夕家人圍爐，「他有喝(酒)啦」，不方便出席，隨後笑顏說「我不能喝啦！」
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