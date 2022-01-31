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國4潭子交流道階段性通車 豐原、潭子通行更便利

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
國道4號豐潭段階段性通車，提供豐原、潭子、北屯地區民眾更便捷的高快速公路路網服務。圖／台中市交通局提供
國道4號豐潭段階段性通車，提供豐原、潭子、北屯地區民眾更便捷的高快速公路路網服務。圖／台中市交通局提供

由交通部高速公路局主辦的「國道4號台中環線豐原潭子段計畫」今年1月22日已階段性通車，開放「潭子系統交流道至潭子交流道」路段，通車後豐南、潭子地區民眾可快速銜接台74快速道路路網，縮短行車時間、紓解市區交通壅塞情形。台中市政府針對路段通車鄰近路口進行交通工程改善，新設5處路口號誌外，重新檢視並調整沿線號誌時制，提升整體道路運輸效率。

交通局長葉昭甫說明，開放「潭子系統交流道至潭子交流道」路段後，潭子地區民眾可經由豐興路與福貴路銜接潭子聯絡道進入潭子交流道。透過高、快速道路的銜接以及與地方主要幹道連結，豐南、潭子地區的公路路網結構更加完整，強化周邊區域整體運輸效率。

葉昭甫表示，通車前交通局已勘查周邊道路路況，於潭子交流道鄰近5處路口新設交通號誌。另，為有效提升潭子交流道周邊整體路網紓解效率，更進一步重新檢視交流道鄰近幹道，如福貴路、豐興路及仁愛路等沿線交通號誌，以幹道連鎖及整體路網號誌時制優化方式，重新檢視與調整號誌秒數，減少用路人等候紅燈時間，提升路網運輸效率及道路服務水準。

國道4號豐潭段階段性通車，提供豐原、潭子、北屯地區民眾更便捷的高快速公路路網服務。圖／台中市交通局提供
國道4號豐潭段階段性通車，提供豐原、潭子、北屯地區民眾更便捷的高快速公路路網服務。圖／台中市交通局提供

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