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春節拜廟先消毒 鹿港天后宮設先進自動消毒門
春節連續假期，民眾除外出旅遊外，也多會到寺廟參拜，但新冠肺炎疫情依然吃緊，除個人充分防護外，各寺廟也都加強防措施，鹿港天后宮在入口及香客大樓大門，並各設有一套先進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。
鹿港天后宮在春節期間，都會湧來龐大的參拜信眾，今年再因新冠肺炎疫情升溫，讓天后宮對防疫繃緊神經，鹿港天后宮總幹事劉家汶說，天后宮除落實中央疫情指揮中心防疫規範外，開放時間改為每天上午7時到晚間8時，並以30分鐘為限，並須全程戴口罩，廟內並禁止飲食，且需維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。
近日，很多到鹿港天后宮參拜的信眾發現，進到在廟前入口，兩側就會自動感應，兩側如同拱門般的白色設備，就會往全身噴出霧般的消毒液，覺得很新鮮。
劉家汶說，這是天后宮採購的自動消毒門，分別在廟前及香客大樓入口各配置一套，從頭到腳全身都消毒得到，而且消毒液獲得衛福部認證，不會傷害到包括眼睛在內的人體健康，而且速度快、效率高，尤其適合在出入民眾甚多的場合，可以讓民眾多一層防護。
彰化南瑤宮原本今晚將舉辦除夕路跑活動，卻因疫情升溫，決定取消，也同時加強防疫措施，市公所寺廟室代理主任林大猷說，除遵循中央疫情指揮中心的指示辦理外，也要求信眾全程戴口罩，保持社交距離，並會派出志工人員在場協助維持秩序。
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