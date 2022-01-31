快訊

桃園今確診+6！鄭文燦：都在匡列範圍、310人初五解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節拜廟先消毒 鹿港天后宮設先進自動消毒門

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供
疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供

春節連續假期，民眾除外出旅遊外，也多會到寺廟參拜，但新冠肺炎疫情依然吃緊，除個人充分防護外，各寺廟也都加強防措施，鹿港天后宮在入口及香客大樓大門，並各設有一套先進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。

鹿港天后宮在春節期間，都會湧來龐大的參拜信眾，今年再因新冠肺炎疫情升溫，讓天后宮對防疫繃緊神經，鹿港天后宮總幹事劉家汶說，天后宮除落實中央疫情指揮中心防疫規範外，開放時間改為每天上午7時到晚間8時，並以30分鐘為限，並須全程戴口罩，廟內並禁止飲食，且需維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離

近日，很多到鹿港天后宮參拜的信眾發現，進到在廟前入口，兩側就會自動感應，兩側如同拱門般的白色設備，就會往全身噴出霧般的消毒液，覺得很新鮮。

劉家汶說，這是天后宮採購的自動消毒門，分別在廟前及香客大樓入口各配置一套，從頭到腳全身都消毒得到，而且消毒液獲得衛福部認證，不會傷害到包括眼睛在內的人體健康，而且速度快、效率高，尤其適合在出入民眾甚多的場合，可以讓民眾多一層防護。

彰化南瑤宮原本今晚將舉辦除夕路跑活動，卻因疫情升溫，決定取消，也同時加強防疫措施，市公所寺廟室代理主任林大猷說，除遵循中央疫情指揮中心的指示辦理外，也要求信眾全程戴口罩，保持社交距離，並會派出志工人員在場協助維持秩序。

疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供
疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供
疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供
疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供
疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供
疫情升溫，為因應春節期間湧進的參拜人潮，鹿港天后宮在入口設置新進的自動消毒門，讓信眾多一層防護。圖／鹿港天后宮提供

鹿港天后宮 疫情 社交距離

延伸閱讀

春節出遊好選擇！北海岸看山近海 拜廟賞景都宜人

虎年求財 民俗專家曝3生肖運勢佳、4生肖旺春節

冬奧遇春節 冰雪產品年貨新寵

財神爺再加碼！春節大樂透頭獎2連摃 明晚上看1.3億元

相關新聞

春節拜廟先消毒 鹿港天后宮設先進自動消毒門

春節連續假期，民眾除外出旅遊外，也多會到寺廟參拜，但新冠肺炎疫情依然吃緊，除個人充分防護外，各寺廟也都加強防措施，鹿港天...

石岡鬱金香花開 展至情人節

春節連假何處去？台中市石岡區在情人木橋園區，昨起推出「鬱金香花展」展出近萬株各花色品種鬰金香，公所表示目前花開7成，瀰漫...

小年夜的震撼！彰化縣議員張瀚天在臉書宣布退出政壇

彰化縣議員張瀚天儘管競選本屆立委失利，但他仍擁有雄厚的實力，加上基層服務扎實，只要他想出來參選任何選舉，都是不容忽視，因...

紫南宮 捐血送虎年錢母

南投縣竹山鎮紫南宮大年初一發招財錢母今年因疫情停辦，但想拿虎年錢母還是「有撇步」，只要2月4日（初四）起至月底（28日）...

合歡山入夜路面恐結冰 台14甲線預警封閉至明晨

今天是小年夜，中央氣象局預估，受大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，春節期間3000公尺以上高山若水氣充足可能降雪，合歡山今則一度...

小年夜迎財神 中市清潔隊員巧扮財神掃街吉利又逗趣

依民俗，小年夜迎接財神。台中市環保局今則出動財神在台中火車站周邊道路掃街，迎接返鄉人潮，所到之處大受歡迎，吸引遊客合照打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。