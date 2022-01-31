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小年夜的震撼！彰化縣議員張瀚天在臉書宣布退出政壇

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
小年夜裡，彰化縣議員張瀚天在在臉書證實決定宣布退出政壇，引起政壇震撼。本報資料照片
小年夜裡，彰化縣議員張瀚天在在臉書證實決定宣布退出政壇，引起政壇震撼。本報資料照片

彰化縣議員張瀚天儘管競選本屆立委失利，但他仍擁有雄厚的實力，加上基層服務扎實，只要他想出來參選任何選舉，都是不容忽視，因此，很多人就拱他出來，再戰立委或者轉戰彰化市長，不過，他卻選在小年夜（30日)，在臉書宣布不參選公職，引起政壇震撼。

張潮天在臉書上說：「近日有許多友人關心瀚天未來動向，紛紛詢問，在此鄭重說明，爾後將不再一一回覆。

瀚天的未來人生規劃裡，規劃多花一點時間陪伴家人、規劃持續投入社會公益，但規劃中不包括參選公職（議員、立委⋯均在列）。

謝謝大家的關心和支持，瀚天會盡心完成到今年底本屆議員任期，分內該做的服務，爾後將無意再參與政治事務，也不會涉入。想參選者各自努力，爭取選民支持。」

張瀚天宣布不再參選公職，如同退出政壇。有人認為有跡象可循，逐漸淡出政治圈，但他仍然在經營地方，熱心投入公益，說真的很難察覺他會退出政壇；也有人認為，他年輕時曾經迷失過，有人生的汙點，在競選立委時曾遭起底，他則以「浪子回頭」做訴求，也以此明志，雖然選輸了，仍獲得尊重。

因此，他縱使再選縣議員，也鐵定可以連任，甚至選市長或再戰立委，還是有一搏實力，但他還是選擇急流勇退，有人認為，可能與中二立委選舉，顏家一再被攻訐、刨根的怵目心驚，令他覺得很灰心，才會萌生「規劃多花一點時間陪伴家人、規劃持續投入社會公益」。

小年夜裡，彰化縣議員張瀚天在在臉書證實決定宣布退出政壇，引起政壇震撼。本報資料照片
小年夜裡，彰化縣議員張瀚天在在臉書證實決定宣布退出政壇，引起政壇震撼。本報資料照片

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