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中市計程車即日適用春節加成 交局：按表收費無議價

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局表示，計程車即日起啟用春節模式收費，每趟次加50元。圖／聯合報系照片
台中市交通局表示，計程車即日起啟用春節模式收費，每趟次加50元。圖／聯合報系照片

台中市計程車自即日起至2月6日，一律按表啟用「春節費率」依計費表顯示金額收費，每趟次加成50元。市府交通局表示「無議價方式」計程車須用新式計費表內建功能，否則僅能依跳表金額收費。

交通局說明，為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，交通局已印中、英、日三國語言的收費說明貼紙，另增加韓國、泰國、印尼、越南等四國家語言宣傳單，加強宣導。

交通局強調，請民眾共同監督計程車業者遵守計程車收費規定，下車請向駕駛索取乘車證明，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，檢附照片等詳細資訊，向市府1999話務中心反映，交通局將通知駕駛到案說明，如查獲屬實，將依法處9千元以上、9萬元以下罰鍰。

交通局提醒，疫情期間請民眾和駕駛在計程車內全程戴口罩、落實實名制，減少交談，維護自身健康。

計程車 國家語言

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