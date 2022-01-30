美中不足...員林燈會今晚點燈 百果山長溜滑梯無法開放

彰化縣員林燈會將於今天晚間7點舉行點燈儀式，燈會從今天起至2月15日歡慶到元宵，今年主燈「虎來寶」設在舊百果山遊樂區，不過大家所期待的長溜滑梯及園區內新遊具因農曆年前還未通過檢驗認證，目前用封鎖線圍起，無法使用，美中不足。

交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資近三千萬進行舊百果山遊樂區園區設施及歷史建築整建，1月完工，因此員林市公所今年春節的燈會主燈區也特別設在百果山園區。

員林市長游振雄等人今晚7點將在百果山主燈區點燈，下午6時30分起也將發送萌虎小提燈，並安排彰化在地獨立樂團宋德鶴與電音女神潘嘉麗表演，點燈晚會採實聯制入場。

不過這兩天已有民眾迫不及待先到百果山主燈區參觀，卻發現園區內長溜滑梯及整建後新設的遊具都圍起封鎖線，禁止民眾使用，民眾以為燈會期間可以到百果山賞燈，順便帶小朋友在園區活動筋骨玩遊具，沒想到遊具都不開放大失所望

參山處八卦山管理站主任洪英逸說，由於設立遊具新規定需由遊具認證機構進行安全檢驗認證，雖參山處已送出申請，但因認證單位認證量太高，各單位都在排隊等認證，預計最快可能要到今年4月才排得到百果山的遊具認證，所以春節期間新遊具還不能開放使用。

今年員林燈會除了主燈區設在舊百果山遊樂區，除了有主燈「虎來寶」、土地公婆花燈，還有廣天宮的恩主公花燈拍照打卡上傳，廣天宮還送水晶發光鑰匙圈，副燈區則設在員林公園、火車站、三角公園、鳳梨公園等處，民眾也可逛市區燈區，再到市區品嘗員林米糕、圓仔湯等小吃美食。