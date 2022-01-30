台中8家農會攜手 培育新品種香菇菌種

台中市農業局輔導新社區、石岡區、大甲區等8個農會投入香菇菌種生產，出資合組蕈源生技公司培植新菌種，香菇太空包良率可達95%以上，單包香菇增產至少20公克。

台中市農業局統計，台中市香菇栽培數量全年約1億包，產量約2393公噸，居全台之冠，主要產區在新社地區。新社區農會輔導16班香菇產銷班，共計340戶菇農，轄內的香菇製包業者約19家，上游的香菇菌種業者僅2家，有寡占市場問題。

新社、石岡、東勢、大甲、龍井、豐原、大肚以及台中地區農會共8家農會，出資合組蕈源生技公司，並在豐原區農會朴子辦事處成立菇類菌種栽培廠，2020年10月揭牌啟用，以創新設備生產品質穩定的菌種。

農業局指出，香菇菌種品質會影響口感、產量、鮮度、品質、成本等香菇栽培的關鍵要素。蕈源生技公司提供優質菌種，生產出來的香菇菌傘形狀圓整厚實、品質好，烘乾後朵型厚實、香氣濃郁，並提供香菇製包業者更多元選擇，太空包良率可達95%以上。