石岡鬱金香花展至西洋情人節 花開已七成春節預見人潮
台中市石岡區在情人木橋園區，今起推出「鬱金香花展」展出近萬株各花色品種鬰金香，公所表示目前花開七成，瀰漫山城浪漫氣氛。
在歐洲，鬰金香素有「魔幻之花」稱號，色彩繽紛豐麗。鬰金香花展展期今天起至2月15日，免費參觀，另搭配「紫見石岡裝置藝術」。
晚間還可以從情人木橋園區延著東豐綠廊前觀賞石岡花漾藝術燈，歡迎民眾新春來山城客庄走春，體驗山城浪漫風情。
當地停車空間不大，民眾除了可以利用豐原客運等，還可以規劃從豐原或后里騎單車，走自行車道至石岡情人木橋賞花。
石岡區長劉素幸表示，因應疫情發展，活動全程應佩戴口罩、禁止飲食、維持社交距離、勤洗手。活動辦理期間，將進行人流管制、強化清消、積極防疫宣導，並滾動檢討，讓遊客可以安心賞花。
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