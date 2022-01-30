南投埔里老五老動員煮年菜 暖心直送獨居長輩家

明天就是除夕，不少民眾返家團圓圍爐，但部分長輩因獨居無人陪伴，年過得冷清，更遑論有年菜，南投縣老五老埔里服務中心為此連結當地餐廳、社區據點等現煮年菜，趕在今天小年夜前送給220戶獨老，盼他們感受社會關懷開心過年。

老五老埔里中心指出，該中心深耕老人服務25年，服務範圍遍及全縣各鄉鎮，不僅提供社區長輩及家屬就近且多元照顧服務，並從16年前更開始在年前為獨居長輩送上現煮年菜，而堅持至今，就是希望溫暖他們，也讓他們感受過年氣氛。

只不過，埔里老五老關懷送年菜的長輩多逾200戶，光靠志工難以備齊這為數不少的現煮年菜，今年因此串連當地餐廳、社區關懷據點等，從昨清晨開始備料烹煮及打菜包裝，同時出動60台汽機車將新鮮現做的幸福年菜抵往獨居長輩家中。

老五老基金會主任張宗蕙說，昨天眾人齊心協力完成長年菜、彩椒燴時蔬等菜色烹飪分裝作業後，趕在今天小年夜之前陸續將約220份年菜送往埔里、魚池、水里、信義、國姓等獨居長輩家中，盼用現煮年菜溫暖他們的心，陪伴他們過新年。

近年現煮年菜外送因疫特別艱辛，所幸還有公所、議員、民代及地方協會、社區關懷據點等協助，楓康超市也贊助年菜，Foodpanda更是連3年合作幫忙配送；此外，愛蘭國小學童親手彩繪的祝福紅包、I Love Pure芳療手作館提供的護膚膏。