訪街友送暖 盧秀燕被問民眾黨選市長秒回：多關心街友
台中市長盧秀燕今到台中市街友關懷協會發送年夜飯及小紅包，她指出市府已啟動防疫與防凍措施，讓街友平安過好年。被問到民眾黨蔡炳坤可能參選台中市長，盧秀燕僅回應「請大家多關心街友問題。」
台中市約有250名街友，台中市加強防疫，接種疫苗目前完成兩劑的有200人。另感謝台中市街友協會準備100劑快篩劑及提供口罩等防疫措施。
市長盧秀燕表示，為了讓街友過個好年，除提供紅包、防寒衣物及年菜，希望街友們感受社會的溫暖。
台中市政府啟動街友防凍計畫，針對低溫天氣卻不願意住到安置場所的人，社會局提供整套禦寒衣物，希望露宿街頭也能擋寒氣。
盧秀燕特別提到，很多志工放棄過年休息，更加強服務街友，協助防疫防凍，為城市注入滿滿的溫暖。
媒體問到台北市副市長蔡炳坤有意願參選台中市長，但還需要與家人溝通。盧秀燕則請大家「多關心街友」後離去。
社會局說明，街友關懷輔導需依照街友的屬性和需求，提供多元福利服務，更需要公私協力、結合民間團體一起推展，才能有具體成效。
社會局長期與台中醫院合作「街友健康維護計畫」，定期為街友做X光檢查、三高項目檢測、醫療關懷服務，維護街友生存權及健康權。
疫情期間，包含台中市街友關懷協會、人安基金會、台灣喜信家庭關懷協會及台中市撒瑪黎雅婦女關懷協會等協力單位，也不間斷提供街友關懷物資及安置服務，讓街友仍能維持基本生活所需。
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