中市各圖書館年初四開館 玩扭蛋戳戳樂喝咖啡抽福袋

台中市立圖書館總館暨各分館春節期間大年初四(2月4日）開館，各館推出新春活動，新年好禮及福袋賀年；大安圖書館舉辦「點亮知識光明燈」民眾贊助期刊，館方就點一盞土地公光明燈祈求平安。

一年之計在於春，台中市各圖書館推出新春活動。位在海線的大安圖書館沿續首創的「點亮知識光明燈」贊助期刊或捐款，就為認養者點一盞圖書館土地公平安光明燈，向土地公祈福，保佑平安喜樂。

總館憑數位閱讀大富翁點數可玩「扭蛋」「戳戳樂」「抽紅包」兌換多種禮物，例如到總館借書玩「戳戳樂」抽超商咖啡及開運福袋。其他圖書館也備如濾掛咖啡、虎年造型開運幣，試手氣。

圖書館新春活動一路到元宵，大年初四、2月4日起，中區、葫蘆墩、大甲、霧峰以文等各圖書館辦理燈籠DIY活動。東區分館攜手樂成宮，辦理「旱溪媽蔭東區-壬寅年讀冊開智慧」活動，2月11日起憑閱讀大富翁點數兌換虎年提燈，元宵節東勢、大肚分館也推出猜燈謎、外埔分館「滾滾元宵好運來」與民眾一起動手做元宵湯圓。

大墩分館辦理親子藍曬藝術創作，大甲分館邀請民眾編織有個人特色的吉祥虎。還可規劃到石岡、新社、東勢分館來一趟山線圖書館知性之旅，閱讀、賞櫻、打卡，走讀各圖書館閱讀風景。