山區一家5口有3人身心障礙 台中和平警方送物資
台中和平山區張姓男子一家5口，有3人領身心障礙卡，生活困苦，台中市和平警分局和平派出所長陳彥霖、警員陳彥璋昨天前往慰問轄區低收入戶張男和家人，致贈生麵條、泡麵、雞絲麵、白米及麻荖等物資，讓張男全家在年節前夕，感受到員警的送暖心意。
張男與兄嫂及兒女一家居住於和平區與南投縣的交界山區，地處偏遠且交通不便，嫂嫂和姪子及姪女分別領有身心障礙卡，醫療負擔十分沉重，他們平日靠種植水果與低收入戶補助維生，生活不易；所長陳彥霖募集物資，春節前夕致贈各類麵食及白米，讓張男全家可以安心過好年。
另，和平分局大棟派出所長邱調源今天與和平區中坑里長等人，由善心人士贊助物資，在大雪山地區辦理「寒冬送暖 愛心關懷」關懷弱勢家庭及獨居長者活動，將紅包、白米、油、衣物及日常用品等民生物資發送弱勢居民。
和平警分局長陳祥麟表示，加強重要節日安全維護工作期間，警察除用心於治安及交通工作，更秉持「為民服務」的精神，殷切關懷弱勢及提供民眾必要協助。
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