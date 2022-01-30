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台中霧峰警拍微電影 盼大家提高警覺並支持維護治安

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
春節將屆，台中市霧峰警分局特別製作了「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，和「交通疏導管制作為形象紀錄片」等3部微電影，希望農曆新年「虎哩平安」。圖／警方提供
春節將屆，台中市霧峰警分局特別製作了「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，和「交通疏導管制作為形象紀錄片」等3部微電影，希望農曆新年「虎哩平安」。圖／警方提供

春節將屆，台中市霧峰警分局特別製作了「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，和「交通疏導管制作為形象紀錄片」等3部微電影，希望農曆新年「虎哩平安」，也宣布加強重要節日安全維護工作正式起跑。因為都是委託專業的影視公司製作，無論是拍攝和配影都具一定水準。

我們的團圓飯是一部詼諧有趣的小劇場，描述兩位基層員警在除夕夜一天的執勤過程，從人山人海的菜市場執行機動派出所勤務，為民眾解決各式疑難雜症；到簽巡舉家外出巡邏箱，使民眾能更安心地出遠門拜年、遊玩，刻劃出警察樸實無華又辛勞的一天。最後警眷也拎著晚餐，在派出所外面等待著辛苦的波麗士大人，一起吃個溫馨的團圓飯。

一分鐘路口哲學以交通警察疏導路口車流為背景，看著路上的行人冷漠、熙來攘往的車流，原本單調的交通指揮，因為民眾一句「謝謝，辛苦了」，讓員警從心去感受這個城市的溫暖；員警開始更賣力的付出，最後也因民眾簡單的一聲：「新、年、快、樂」，而感到一切都值得了。

交通疏導管制作為形象紀錄片則以快速的節奏，震撼的警力陣容，場面壯觀盛大，描繪警方執行各項的交通疏導、管制勤務，包括點亮爆閃平安燈守護夜歸人、利用空拍機查報路況等，期許能讓交通順暢，人車平安。

警分局長李建興表示，肯定同仁的犧牲假期、辛勞付出，希望藉由影片的呈現，使民眾了解員警在春節期間仍是不遺餘力認真守護社區，保障居家安全，希望能讓民眾過一個平安順遂、溫馨如意的春節假期」。他並希望大家多分享這3部微電影，讓大家在過年時仍能保持一定的警覺，並了解需要服務時，警察會在身邊，以及不忘支持和協助警察。微電影的連結網址是：

我們的團圓飯-詼諧微電影https://youtu.be/B9ulNQLhR5A；一分鐘路口哲學-交通形象微電影https://youtu.be/26lqJdjBrQc；各項交通工作-加強重要節日安全維護工作交通疏導部份https://youtu.be/WA22aZmwBvM。

春節將屆，台中市霧峰警分局特別製作了「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，和「交通疏導管制作為形象紀錄片」等3部微電影，希望農曆新年「虎哩平安」。圖／警方提供
春節將屆，台中市霧峰警分局特別製作了「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，和「交通疏導管制作為形象紀錄片」等3部微電影，希望農曆新年「虎哩平安」。圖／警方提供
春節將屆，台中市霧峰警分局特別製作了「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，和「交通疏導管制作為形象紀錄片」等3部微電影，希望農曆新年「虎哩平安」。圖／警方提供
春節將屆，台中市霧峰警分局特別製作了「我們的團圓飯」、「一分鐘路口哲學」，和「交通疏導管制作為形象紀錄片」等3部微電影，希望農曆新年「虎哩平安」。圖／警方提供

微電影 警察

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