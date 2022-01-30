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年前氣溫急降 中市農業局呼籲農民主動通報農災
已近農曆過年，氣溫下降，低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，台中市政府農業局已通報各區公所，若有災情顯現，將依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，並依「農業天然災害救助辦法」規定儘速協助農民復耕，呼籲農友密切注意氣象預報、做好防災措施，各區公所及農會如有農業災情傳出，也儘速通報。
中市農業局表示，依據農糧署訂定「農產業天然災害救助作業要點」規定，災損啟動現金救助的標準為單一鄉鎮的農產物，無收穫面積達該鄉鎮農情報告最新統計種植面積5%以上，或跨鄉鎮的區域性災情，其農產物無收穫面積達該區域農情報告最新統計種植面積10%以上。
農業局提醒，農民朋友如有農業天然災害農損，儘速向區公所通報，農業局也將請台中區農業改良場協助農民後續防寒措施技術輔導，減低農民經營損失。
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