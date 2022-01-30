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大甲警護農專案守護芋田 芋農回贈芋頭感謝

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲警方護農專案守護芋田，芋農送芋頭感謝警方。圖／警方提供
台中市大甲警方護農專案守護芋田，芋農送芋頭感謝警方。圖／警方提供

台中大甲芋頭全省知名，現正值採收，今年芋頭價格好，為了讓芋農能安心過年，大甲警方最近執行護農專案，半夜協助守護芋田，芋農送收成的芋頭到派出所，感謝警方助農心意。

大甲芋頭種植範圍涵蓋大安溪以南之黑砂土壤沖積平原，加上引用純淨的大安溪水源灌溉，提供大甲芋頭生長的優越條件，並輔以高溫多濕及獨特的天候環境，讓大甲芋頭品質優越於其他產區，肉質細膩綿密，入口即化。

今年芋頭價格好，甲安埔地區芋農辛苦種植一年，時值採收，台中市政府警察局大甲警分局西岐派出所，為讓芋農安心過好年，執行「護農專案」，針對芋農最希望的時間凌晨0點到4點，進行田間巡邏勤務；芋農為感恩員警守護辛勞，過年期間將最近採收百的斤芋頭贈送西歧派出所，供員警過年期間可以加菜，並享用在地特色產品。

大甲分局西歧派出所長黃益全感謝芋農於年節期間慰勞同仁，他說未來仍將針對農作物特性及收成季節，持續規劃專案防竊巡邏，彈性調整勤務部署，積極作為，輔以轄區巡守民力，落實防竊宣導，全力守護農民心血。

警察 巡守 農民

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