「雙500」茶花登場 台中弘文中學邀民眾春節一同賞茶花

春節九天連假將於下周登場，台中市弘文中學自28日開始至2月6日，配合台中市農業局及台灣茶花育種協會，舉辦「精品茶花藝術特展」，布置了244盆茶花，更有樹齡超過500年及價值超過500萬的兩組盆景參展，邀請民眾春節期間，一起發現茶花之美。

經營冷氣空調事業的詹益彰，同時也是弘文中學校友會理事長，平時熱衷於茶花藝術盆景的種植，甚至成立圓夢緣茶花藝術坊。詹益彰想到中部地區有不少花農種植茶花，卻一直沒有大型的茶花特展，於是在2018年，向弘文中學校長張輝政提議，配合台中花博，借用校園空間舉辦茶花藝術展，當時有近2萬人參與賞花。

校長張輝政提到，隨後每年都有民眾詢問何時再辦？多方協調努力之下，今年與台中市農業局、台灣茶花育種協會合作，才終於又辦成了全國精品茶花藝術展，更邀來了生長近5百年的茶花盆景，及市值超過5百萬元的精品盆景，共有244盆茶花參展，相互爭奇鬥艷，成為茶花愛好者相互交流的平台。