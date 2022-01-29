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慶祝五顯大帝登台360周年 文創紀念品等著信眾來結緣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣五通宮慶祝主祀神明五顯大帝登台360周年，準備限量紀念品和信眾結緣。圖／五通宮管理委員會提供
彰化縣五通宮慶祝主祀神明五顯大帝登台360周年，準備限量紀念品和信眾結緣。圖／五通宮管理委員會提供

五通宮開基祖廟慶祝五顯大帝登台360周年，管理委員會大年初一到初五，舉辦360周年系列活動；管委會主任游博程今天表示，擲出「信（聖）筊」可獲贈一只黃銅鑰匙圈，還有限量神尊、紀念金幣和福袋等著和信眾結緣，大年初二義賣100份五顯大帝「福虎生豐」小神衣，所得捐給華山基金會埔心愛心天使站幫助獨老過好年。

五通宮管委會主委游博程說，五通宮主祀五顯大帝，神尊登台360周年，信眾建廟200多年，廟宇原本座落埔心鄉，後來劃分行政區域被劃入大村鄉，但信仰區域涵蓋埔心和大村兩鄉的埤霞、埤腳、梧鳳、加錫、新興等村落，五顯大帝更是分靈遍布全台。

五顯大帝登台360周年慶祝活動因應防疫，從初一舉辦到初五以分散人潮；游博程說，管委會恭製24尊黃銅神尊，每尊都有編號，另有500組紀念金幣和200個福袋，等著和信眾結緣，向五顯大帝擲筊獲信筊者，可得到一只黃銅鑰匙圈，大年初二上午9點起義賣小神衣，限量100份，每份義賣價150元。

五通宮管委會為了彰顯慶祝活動，訂製一個重約30公斤金磚，雖是黃銅材質但打磨拋光後，金光閃閃，管委會想出吉祥話，「摸金磚，乎汝賺錢滿厝倉；摸金緣，乎汝福壽萬萬年；摸金面，乎汝春風滿面。」慶祝活動同時開放36年前連續3年到鹿耳門天后宮接天香的神轎，供信眾躦轎底祈福，會有製作神轎的鹿港工藝名師到場展現手藝。

根據埔心鄉公所官網記載，傳說是南宋年間康王遇難，被五顯帝君顯聖造泥馬引渡脫險，康王後來當皇帝，感懷恩澤特敕封為五顯帝君，明朝年間再敕封為「五福大帝」。

彰化縣五通宮慶祝主祀神明五顯大帝登台360周年，製作一塊金磚供信眾祈福。圖／五通宮管理委員會提供
彰化縣五通宮慶祝主祀神明五顯大帝登台360周年，製作一塊金磚供信眾祈福。圖／五通宮管理委員會提供

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