二林葡萄酒不輸立陶宛 單寧酸豐富搭麻辣鍋也出色

年節團圓和聚餐，少不了飲料相伴，彰化縣二林鎮農會輔導11家酒莊各自發展特色，有的主推採果釀酒體驗，有的規畫農園採果到風味餐「一條龍」深度探索產業，並配合鎮農會休閒旅遊部台灣酒窖聯合遊客服務中心推廣農特產品，大年初二開市營業，迎接回娘家的鎮民和南下旅遊的賓客。

面對外國酒品大量進口，透過各種管道和名目進攻消費者荷包；二林鎮農會總幹事邱士平今天表示，鎮農會輔導酒莊20多年，舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑15年，二林酒莊已步入成熟期，產製各類葡萄酒的原料都是自家種植和契作的葡萄，農園開放民眾參觀，新鮮看得見、安全看得見，有產銷履歷，非進口酒品可比擬。

邱士平說，二林鎮葡萄種植在北緯23.5度，土壤和氣候都不同於外國釀酒葡萄，釀製的葡萄酒單寧酸入口層次豐富，會「回甘」，酸度和各種美食「百搭」，喝過二林葡萄酒會感覺外國葡萄酒口感單調，入口之後「就是這樣了」，很多酒莊業者結合休閒農業，民眾參觀葡萄園、採果、釀酒、品酒，也有酒莊設計風味餐，現場體驗二林葡萄酒「百搭」的魅力。

秉森酒莊業者楊秉森的紅葡萄酒，曾在紫晶盃葡萄酒評鑑2015年到2017年三連霸，白葡萄也曾獲評鑑第一名；他說，西方飲食上，習慣白葡萄酒搭海鮮，紅葡萄酒搭肉類，二林葡萄酒都是採當季葡萄釀製，當季酒品的酸度較高，3年以上口感漸趨圓潤，無論紅、白葡萄酒都可以搭海鮮和肉類，搭麻辣鍋一樣出色，不拘泥西方喝法。

彰化縣二林鎮曾是全台最大釀酒葡萄產區，種植面積1484公頃，公賣局終止契作後，葡萄園急遽減少，部分農民不放棄，轉型經營酒莊，目前種植面積約50公頃，二林鎮農會為推廣二林葡萄酒，設置「台灣酒窖聯合遊客服務中心」，酒窖去年底搬到二林鎮大永里萬原路一段186號，鎮農會總幹事邱士平說，為服務返鄉遊子和遊客，酒窖大年初二就營業了。