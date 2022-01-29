彰縣振興抽獎送青年住宅 頭獎得主改領現金112萬

彰縣舉辦「花在彰化。好禮一把抓」彰化振興加碼活動，17日第1次抽獎，屏東1名黃男抽中頭獎青年住宅或等值現金125萬，縣府今指出，黃男決定領取現金，扣稅後昨領112.5萬元。

為鼓勵民眾在彰化消費，彰化縣政府舉辦「花在彰化，好禮一把抓」彰化振興加碼活動，民眾只要在去年10月15日後持在彰化消費新台幣200元以上的發票，都可以參加抽獎活動，頭獎是彰化青年住宅1戶或等值現金125萬元，還有電動機車1000台等獎項，今年4月及7月還有2次抽獎機會。

彰縣府發布新聞指出，彰化振興加碼活動1月17日進行第1次抽獎，抽中頭獎青年住宅或等值現金125萬的幸運兒是1名家住屏東的黃男，黃男在彰化1間汽車旅館消費780元，登錄發票後參加抽獎活動抽中頭獎。

縣府人員事後和黃男聯繫，黃男決定領取獎金125萬元，扣除所得稅等稅費後，實領新台幣112萬5000元，縣府也在昨天將錢匯入黃男的銀行帳戶。

縣府指出，彰化振興加碼活動第一次抽獎共抽出6021名幸運得主，幸運中獎的人數超過6000人，從審核到匯款需花費一點時間，麻煩中獎民眾耐心等候，縣府將用最快速度，在過年後盡速核發獎項，也歡迎大家將中獎現金紅包，再次花在彰化。