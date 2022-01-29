快訊

拜登恐對俄祭大規模制裁 不包括石油、天然氣「有原因」

彰縣振興抽獎送青年住宅 頭獎得主改領現金112萬

中央社 / 彰化29日電

彰縣舉辦「花在彰化。好禮一把抓」彰化振興加碼活動，17日第1次抽獎，屏東1名黃男抽中頭獎青年住宅或等值現金125萬，縣府今指出，黃男決定領取現金，扣稅後昨領112.5萬元。

為鼓勵民眾在彰化消費，彰化縣政府舉辦「花在彰化，好禮一把抓」彰化振興加碼活動，民眾只要在去年10月15日後持在彰化消費新台幣200元以上的發票，都可以參加抽獎活動，頭獎是彰化青年住宅1戶或等值現金125萬元，還有電動機車1000台等獎項，今年4月及7月還有2次抽獎機會。

彰縣府發布新聞指出，彰化振興加碼活動1月17日進行第1次抽獎，抽中頭獎青年住宅或等值現金125萬的幸運兒是1名家住屏東的黃男，黃男在彰化1間汽車旅館消費780元，登錄發票後參加抽獎活動抽中頭獎。

縣府人員事後和黃男聯繫，黃男決定領取獎金125萬元，扣除所得稅等稅費後，實領新台幣112萬5000元，縣府也在昨天將錢匯入黃男的銀行帳戶。

縣府指出，彰化振興加碼活動第一次抽獎共抽出6021名幸運得主，幸運中獎的人數超過6000人，從審核到匯款需花費一點時間，麻煩中獎民眾耐心等候，縣府將用最快速度，在過年後盡速核發獎項，也歡迎大家將中獎現金紅包，再次花在彰化。

青年住宅 頭獎

延伸閱讀

花780元中125萬元青宅！他棄房選現金已收112萬大紅包

義賣據點被喊卡 彰化家扶義賣「古早燈」提前開跑

皮薄超炸餡！ 彰化人氣伴手禮「玉華珍麻糬」一盒12入百元有找，排隊人潮沒斷過

彰化首座主題共融遊戲場動工 包尿布到身障兒少都能玩

相關新聞

春節連續假期首日 台中市台灣大道車流多

春節連續9天假期，今天起展開，台中市轄內國道1號(后里至神岡)南下車多，國道3號及國道4號車流均正常順暢；新光三越、大遠...

新形象新希望 彰化社頭青農產品包裝換新拚商機

春節禮品販售競爭激烈，彰化縣社頭鄉青農申請中央補助包裝設計費，蜂蜜、茶葉禮盒換裝上市，加註產銷履歷標章之外，新包裝圖案走...

中市公車動態大當機 民代電話被打爆

今天是春節九天連假第一天，上午9點多，許多市民查看「台中市即時公車動態系統」，卻發現頁面上每班公車都顯示「末班駛離」，讓...

春節連假首日 高鐵台中站區交通疏導+科技執法

春節9天連續假期首日，台中市警局烏日分局因應高鐵台中站區返鄉車潮，與台灣高鐵成立「行車流暢中心」，一遇壅塞立即調派警力加...

沙鹿有確診者足跡 中市府實施防疫清消

台中市1名確診個案有沙鹿區足跡，台中市長盧秀燕今天到沙鹿火車站視察防疫清消作業情形及防疫作為時表示，歡迎遊子回家，希望落實防疫，讓疫情有效控制...

彰化田尾怡心園部分停車場點交開放 春節停車費凍漲

彰化縣熱門景點田尾公路花園，因怡心園再造工程橫生波折，發生前所未有的停車問題，經多次斡旋，達成縣政府和工程原包商部分點交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。