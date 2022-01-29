春節連假首日 高鐵台中站區交通疏導+科技執法

春節9天連續假期首日，台中市警局烏日分局因應高鐵台中站區返鄉車潮，與台灣高鐵成立「行車流暢中心」，一遇壅塞立即調派警力加強疏導，旅客接送分流採科技執法，並設置機動派出所，警方呼籲，民眾搭乘計程車若遇違規攬客，請撥打110報案。

另外，配合台61線中彰大橋南下159K+920至161K+920改善工程交通疏導。烏日分局麗水派出所長黃男吉說明，施工路段如遇交通壅塞或交通事故等情發生，將封閉龍井南下匝道口，請駕駛遵守交通管制措施引導路線行駛，並配合員警、義交指揮。

烏日分局說明，高鐵台中站接送區分流，站區2樓為送客專區，只供民眾下車，禁止臨停載客；站區1樓為載客專區，採「人等車」，禁車輛臨停等候旅客，提前抵達的車輛可免費暫停高鐵特約停車場30分鐘，站區內設置有「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客，並逕行舉發。

烏日分局建議，中彰投旅客可分流進出高鐵台中站，南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。