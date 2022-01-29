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春節連續假期首日 台中市台灣大道車流多
春節連續9天假期，今天起展開，台中市轄內國道1號(后里至神岡)南下車多，國道3號及國道4號車流均正常順暢；新光三越、大遠百貨公司周邊道路台灣大道、惠來路及市政北七路等周遭車流有增加趨勢，現場有員警及義交疏導車流。
台中市警局交通警察大隊表示，春節連續假期頭一天，國道及交流道周邊，轄內國道1號(后里至神岡)南下車多，國道3號及國道4號車流均正常順暢。各交流道周邊：大雅系統、台中系統、南屯系統與豐原系統匝道周邊道路，車流正常順暢。
市區主要道路：主要道路中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路，車流皆正常。 快速道路台74線：主線及匝道周邊道路車流皆正常順暢。台61線：主線及匝道周邊道路車流皆正常順暢。
各風景區順暢良好，百貨公司及大賣場: 新光三越、大遠百貨公司周邊道路（台灣大道、惠來路及市政北七路等)周遭車流有增加趨勢，現場有員警及義交疏導車流，目前均能依序進入百貨公司停車場。其他各大賣場均順暢。
台中火車站前、建國路、臺中烏日高鐵站區、國光客運站、中港朝馬轉運站區交通狀況良好。
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