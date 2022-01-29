中市公車動態大當機 民代電話被打爆

今天是春節九天連假第一天，上午9點多，許多市民查看「台中市即時公車動態系統」，卻發現頁面上每班公車都顯示「末班駛離」，讓市民急得跳腳，甚至陳情打爆民代電話。台中市公捷處回應，因動態資料庫伺服器當機，導致本市公車動態異常，但實際發車不受影響，動態系統已修復。

今早，許多台中市民打開手機查看「台中市即時公車動態系統」不約而同納悶，「公車怎麼都顯示末班駛離？」市議員周永鴻一早接到多起民眾陳情，指公車動態系統出包，更有公車司機抱怨，都照正常車次開車，卻因動態系統遭乘客痛罵，新春蒙受不白之冤，很無奈。

周永鴻批評，交通局公捷處111年為公車動態系統維運計畫630萬元、硬體設備費216萬元、軟體升級費184萬元，合計1030萬元，系統卻發生如此離譜錯誤，逾千萬預算怎麼花費的？交通局應盡快改善，不要造成市民和駕駛困擾。