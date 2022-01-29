彰化田尾怡心園部分停車場點交開放 春節停車費凍漲

彰化縣熱門景點田尾公路花園，因怡心園再造工程橫生波折，發生前所未有的停車問題，經多次斡旋，達成縣政府和工程原包商部分點交的共識，開放怡心園懷恩堂廣場前的停車場，連同鄉公所另外開闢的十甲重劃區公、民營臨時停車場，今年春節停車難題終於有解。

田尾鄉長林守政今天表示，「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」不是鄉公所的工程，工程發生糾紛、無法停車，鄉公所站在第一線，承擔相當大壓力，所幸縣政府和原包商達成協議，點交懷恩堂廣場前的停車場。

田尾鄉怡心園是田尾公路花園的地標，也是最大停車場，年節期間大多數遊客到這裡停車，縣政府2020年2月盛大動土，原訂2021年2月完工，卻因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，縣政府6月23日終止合約重新發包，9月6日舉辦動工典禮，就是希望趕在春節前完工，有足夠停車場讓遊客就近停車。

原包商提出280多項爭議項目，向彰化地方法院聲請保全證據，9月間田尾迎賓之心工程再度停擺。田尾鄉公所擔心春節期間遊客無處停車，在彰化地院「院長與民有約」面見地院院長，滿腹委屈說明怡心園工程動彈不得，封路使得鄉公所不能進入安裝懷恩堂環保金爐，地院方面表明可以在合法範圍內依法協助。

縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，春節遊客停車問題迫不眉睫，縣政府和田尾鄉公所不約而同要求優先處理停車場工程爭議，經與包商達成協議，縣政府完成驗收怡心園懷恩堂前停車場工程，支付工程款給原包商，法官裁定這一塊停車場可以點交。

林守政表示，懷恩堂前廣場的停車場昨打開，今起開放停車，如有人引導停車，最多停放120輛車，本來就不受工程爭議影響的停車位200多格，加上鄉公所快馬加鞭規畫的十甲重劃區臨停區，公、私停車格約1000格，遊客停車不成問題目前鄉公所了解春節期間停車收費，公、私停車場維持每次停車100元，不隨物價調整。

林守政也說，怡心園原有的停車場，將改造為大草皮區和遊戲區，平日是休憩園地，年節假期改當停車場，因工程還沒做完，名列爭議項目，無法開放，如果和從前相比，就近停車的車位少約200格。

田尾迎賓之心的工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，總經費1.28億元，工程預定2021年2月完工，延至5月仍未未做完，縣政府與原包商解除合約，重新招標發包，8月上網招標，2021年9月2日重新發包。