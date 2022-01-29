工地列「打卡寶典」？楊典忠痛批中市府：掛羊頭賣狗肉

春節九天連假將於下周登場，台中市政府每戶贈送新年特刊「打卡寶典」，內容遭民眾發現，海線景點竟僅有梧棲出張所一處，高美濕地、沙鹿登山道都未出現，而清水國民運動中心、海洋生態館等也都還是工地，於是向市議員楊典忠反映，難道市府這是要民眾到工地走春打卡？

台中市政府每年都會印製新年特刊，今年主題為「打卡寶典」，內容分成4大部分，分別為「台中新建設暢遊如出國」、「台中蛻變喜迎新春」、「台中美樂地綠美化再造」、「各區不一樣進步看得見」等四大部份，科湳愛情橋、梧棲出張所、第四市場、后里動物之家、帝國糖廠、中央公園、望高寮公園等地點，共有12處。

市議員楊典忠表示，新春特刊過去都以民眾春節所需的資訊為主，如景點走春、宮廟祈福、垃圾清運及連假旅遊等，部分加入市府近年政績宣傳。但今年取名為「打卡寶典」，沒有站在民眾立場編印，僅淪為盧秀燕政績文宣品，楊典忠痛批，這種掛羊頭賣狗肉的行徑不可取！公帑經費不應這樣亂花。

陳姓民眾指出，「打卡寶典」應像是網美打卡的熱區，海線有高美濕地、梧棲漁港、沙鹿登山步道、大甲鐵砧山、外埔忘憂谷，市區則有綠川柳川河岸、綠空鐵道、彩虹眷村、水湳中央公園、林家花園、霧峰民主義政園區等諸多地點，可惜市府只想到建設宣傳，忘了要讓民眾走春觀光。