採買年貨新衣 台中市夜市、市場春節營業時間看過來

農曆新年將至，許多上班族利用春節連假採買年貨、添購新衣等。台中市經發局提醒，春節期間，台中市公有零售市場及列管攤販集中區將調整服務時間，提醒民眾掌握各市場、夜市營業時間，並落實防疫相關規範，保持社交距離、禁止試吃、邊走邊吃等防疫措施，安心過年。

經發局表示，讓民眾能快速、精準採買，歸納整理、提供部分公有市場除夕營業時間。

建國市場及東勢市場除夕當日營業至中午12時；霧峰市場、太平市場營業至下午1時；第五、中義、沙鹿、烏日、大甲第一、后里第一、后里第三市場營業至下午2時。

第三市場營業至下午2時30分；第二市場、豐原第一市場、大甲第二市場營業至下午3時；大肚市場營業至下午4時；南屯市場、梧棲第一、清水第一市場將營業至下午5時。

此外，辛苦工作一整年的市場攤商於連假期間訂有休市天數，休生養息迎接新一年的到來。

初一將休市的有東勢、梧棲第一、烏日、大甲第二、清水第一、太平、后里第一市場等；初一至初三皆休市的市場為第五、合作、南屯、大進、中義、龍泉、清水第二、篤行市場等；中央市場初一至初四休市；一心市場則是初一至初五休市。

經發局指出，除公有零售市場略微調整服務時間外，部分攤販集中區營業時間也有所不同，捷運夜市除夕至初三暫停營業；華美市集初一至初三暫停營業；金谷市集、明道花園城初一至初四暫停營業。

其他如，逢甲觀光夜市、中華路觀光夜市、昌平夜市、忠孝路觀光夜市、梨山水果、長億夜市、旱溪夜市、太原觀光夜市、大慶夜市、干城環保市集、清水五權夜市等攤集區均正常營業。