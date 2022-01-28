疫情見真情！警獲贈匿名禮物 僅留「大家平安過好年」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市今天下午也出現第一起Omicron案例，有名民眾擔心警方安危，匿名贈送一箱口罩至后里分駐所，僅留下一封信寫到「大家平安過好年。」圖／台中市大甲警分局提供
台中市今天下午也出現第一起Omicron案例，有名民眾擔心警方安危，匿名贈送一箱口罩至后里分駐所，僅留下一封信寫到「大家平安過好年。」圖／台中市大甲警分局提供

疫情持續延燒，台中市今天下午也出現第一起Omicron案例，消息一出，有名民眾擔心第一線警察安危，匿名贈送一箱口罩至大甲警分局后里分駐所，僅留下一封信簡單寫到「大家平安過好年。」

被認定為六都最後一道防線的台中，今天中午也傳出有本土確診病例，市府也在下午證實此消息，后里1名實業家擔心身處第一線的警察們，時常與人群接觸，必須在高風險環境中工作，於是捐贈了一箱口罩至大甲警分局后里所，沒留下名字，僅留下一封A4大小的信，希望能為警方付出一份心力。

后里所所長李建興提到，當初有民眾進到所內辦理車禍業務，抱著一箱口罩進來，表示有人在門口請他轉交這箱子給警方，隨後就開車離開；打開箱子時，發現竟是一整箱口罩，接著看到箱底有封未署名的信，內容寫到：「看到警方進行防疫演練時，令人感到靠實安心，希望透過捐贈口罩，讓執勤的警察同仁能安心上班過好年！大家一起加油！后里一定平安！」

李建興表示，這份支持真的很暖心，更是患難見真情的真實寫照，很感謝這位民眾的防疫支援；李也提醒，農曆年間碰上疫情擴大，希望民眾們能夠做好防疫工作，保護自己、保護大家，一起安心過好年。

信件內容寫到：「看到警方進行防疫演練時，令人感到靠實安心，希望透過捐贈口罩，讓執勤的警察同仁能安心上班過好年！大家一起加油！」圖／台中市大甲警分局提供
信件內容寫到：「看到警方進行防疫演練時，令人感到靠實安心，希望透過捐贈口罩，讓執勤的警察同仁能安心上班過好年！大家一起加油！」圖／台中市大甲警分局提供

口罩 后里 警察

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