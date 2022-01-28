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不願家鄉消失 彰化縣永靖地方創生特展喚起遊子魂

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉永靖街65號「永安小院子」磚造牆壁布置虎年許願牆。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖鄉永靖街65號「永安小院子」磚造牆壁布置虎年許願牆。圖／頂新和德文教基金會提供

「你的家鄉會消失嗎？」彰化縣永靖鄉符合瀕臨地方消滅危機指標，一群不願家鄉消失的地方人士組成永靖鄉共好協會，經過兩年多努力，即日起到2月16日在永靖街65號舉辦「永靖地方創生特展」，童趣九宮格、籤詩中藥櫃都結合永靖地方特色，喚起永靖遊子對家鄉的認同，也引領外地遊客認識永靖。

彰化縣永靖鄉共好協會成立邁入第三年，過去舉辦永靖「謝平安」，發揚客家敬天謝典的傳統文化，今年以地方歷史人文和產業特性為主軸，在永靖街65號「永安小院子」舉辦永靖地方創生展，入口處懸掛24顆燈籠代表永靖鄉24村共同迎春。

永靖鄉共好協會總幹事陳俊宏說，「永安小院子」曾是頂新魏家開設百貨商場舊址，永靖街經過二次世界大戰和歲月的洗禮，多不復舊貌，頂新魏家整修故宅，2018年結合園藝花卉活化利用，作為開放的休憩空間，吸引許多網紅到這裡取景上網打卡。

在地彩繪畫家蔣鴻銘應邀協助特展，彩繪廢棄家具，改裝為今年虎年的應景老虎裝置藝術，很有看頭。特展遊戲「童趣九宮格」要遊客猜一猜永靖多數廟宇祭祀的主神、地名由來等，從木工廠找到的修復中藥櫃化身生肖籤詩櫃，分為成人籤詩和兒童籤詩，跟傳統籤詩不同的是，特展設計的籤詩從地方創生出發，每一首都很勵志。

陳俊宏舉例，生肖虎的籤詩引用「在不完美的生活裡，找到完整自己」一書作者艾爾文所寫「人生難在不知所措，改變不代表冒險，而是讓自己比昨天更好一點。」推動地方創生和人生都是需要勇於嘗試改變，追求更美好的未來；抽完生肖籤可以帶走，也可以寫下對自己及永靖的期許，掛在許願牆。

永靖鄉共好協會總幹事陳俊宏說，遠見雜誌曾做過全台368個鄉鎮區，有134個瀕臨地方消滅危機，永靖鄉符合指標，各村村長、社區發展協會理事長不願永靖鄉消失，跟鄉公所開會討論，並獲地方企業家支持，成立永靖鄉共好協會，找出永靖鄉是彰化平原福佬客大聚落的地方特色，開始推動地方創生，永靖地方創生特展每天下午兩點到6點，2月12日及13日結合在地青農與青創商家舉辦小市集。

彰化縣永靖鄉永靖街65號「永安小院子」擺放修復後的中藥櫃，變成生肖年籤詩櫃。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖鄉永靖街65號「永安小院子」擺放修復後的中藥櫃，變成生肖年籤詩櫃。圖／頂新和德文教基金會提供

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