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彰化首座主題共融遊戲場動工 包尿布到身障兒少都能玩

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市公14公園共融遊戲場今天動土，預計工期8個月。記者簡慧珍／攝影
員林市公14公園共融遊戲場今天動土，預計工期8個月。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第一座主題式共融遊戲場，今天在員林市員林大道六段200號旁動土，預計今年9月完工後，坐輪椅的身障孩子有「滑道」直達戲砂池，包尿布的幼童有「尿布型」鞦韆可玩，銀髮族有運動設施可健身，市長游振雄當場許下開闢市公車環繞員林大道的新年願望，住得遠的民眾可搭公車到遊戲場，減輕周邊的交通負荷量。

鑼鼓咚咚響祥獅獻瑞，員林市公所行政主管、市民代表、縣議員和附近居民，約百人參加員林公14公園共融遊戲場動土典禮。縣長王惠美說，縣政府自編每年2000萬元經費整建公園，員林市長游振雄去年爭取600萬元，「縣政府的經費都全給了員林，別的鄉鎮怎麼辦？」經過協調，員林市公所和縣政府對等負擔1250萬元，招標期間物價上漲，縣政府全額吸收增加的1千萬元。

「員林市賺到一座公園。」游振雄表示，市公所把原來的600萬元移作整建兒童公園、公19公園，員林市公園質與量都提升是市民之福；員林大道環繞員林市區，沿路有很多公園和重要公共設施，例如員林演藝廳、員林園，他希望開闢市公所環道路線接駁民眾，不必開車，拿員林市幸福卡即可搭市公車來公14公園共融遊戲場。

市民代表會主席賴東位為青少年請命，「員林市有日照、長照的中心和兒童、親子的公園，就是沒有屬於年輕人的運動園地。」很多少年人向他反映，籃球、直排輪、滑板的運動人口很多，員林市照顧幼童、長者、行動不便者，卻忽略青年人口的休閒需求，希望未來縣政府和市公所能規畫闢建年輕人的休閒運動公園。

縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬簡報工程規畫，員林市公14公園共融遊戲場工程決標經費3298萬元，加上監造顧問經費用，合計3554萬元，工期預計8個月，將結合芳鄰彰化縣消防局第二大隊和員林西區分隊，設計消防主題式共融公園，依照年齡層和使用需求，規畫探索遊戲丘、臂力挑戰場、飛天鞦韆區、極限滑索區、樂齡運動區和戲砂池，附設單一進出口停車場。

田飛鵬說，員林市公14公園共融遊戲場最特別的是，為坐輪椅的孩子設計滑道，無障礙進入戲砂池，池邊有過濾式洗腳池，清洗時細砂不會流入區域排水造成淤塞，飛天鞦韆區有傳統鞦韆，也有尿布型鞦韆給包尿布的幼童安全玩樂，遊戲場的廁所有別於一般公園，放在顯眼處，避免成為治安死角。

彰化縣政府和員林市公所、民代上香，為市公14公園共融遊戲場施工順利祈福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和員林市公所、民代上香，為市公14公園共融遊戲場施工順利祈福。記者簡慧珍／攝影

員林 游振雄

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