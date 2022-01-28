彰化清水岩溫泉露營區取得溫泉標章 水量不足仍無解

彰縣發出縣內首面溫泉標章給清水岩溫泉露營區，雖然包括營帳內溫泉池及泡腳池等43池水質通過檢驗，但業者指出，溫泉露營區取得標章雖可營業，但溫泉水量不足問題還是無解。

彰化縣政府今天發布新聞指出，經營彰化社頭鄉清水岩溫泉露營區的業者，針對露營區26個營帳內的浴池、溫泉區3個泡腳池、14個溫泉池提出申請，檢驗單位檢測溫泉泉質及水質微生物等項目，確定通過檢驗發出首面溫泉標章。

園區內除溫泉湯屋業者即將進行裝修外，其餘溫泉池依溫泉法及相關規定即日起即可對外營業，營業期間縣府衛生局定期稽查水質衛生，確保民眾使用權益。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬接受中央社記者訪問表示，清水岩溫泉經專業檢驗機構採樣檢驗，屬碳酸氫鹽泉，也就是俗稱的「美人湯」，目前每天出水量有80到90噸，可供泡腳池及溫泉池使用。

記者詢問溫泉出水量是否足夠，田飛鵬指出，業者就是要讓溫泉能營業才會申請標章；至於水量夠不夠，要看業者如何使用，如果使用過的水就排掉，水量當然不夠，如果有過濾跟迴水系統，目前每天出水量應足夠讓業者使用。

經營社頭清水岩溫泉露營區的業者張瑜珍說，縣府雖聲稱出水量有90噸，但出水量只有60噸，雙方數字有落差，只能開放民眾使用豪華營帳內的浴池跟泡腳池，另外權宜之計就是在泡腳池設置迴水系統。雖然申請取得溫泉標章，但對於溫泉水量不足問題，也不代表和城觀處達成共識，雙方仍需協調。

依縣府資料，社頭清水岩豪華露營區原為清水岩童軍露營地，縣府花費新台幣4億元打造成為溫泉露營區，委外由民間業者經營。但業者接手後發現，原以為溫泉每天出水量可達約150噸，但卻只有80到90噸，水量僅能供泡腳池使用，設有大眾浴池的溫泉湯屋無法開放。

社頭清水岩溫泉露營區位於社頭鄉山腳路1段，臨八卦山脈西麓，鄰近清水岩遊憩區及清水岩寺，園區面積約10公頃，目前規劃有服務中心、停車場、遊憩區及森林豪華露露營帳篷。