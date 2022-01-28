中彰投高齡駕照自願註銷 可換襪子或商品卡獎勵

台中區監理所推出「中彰投高齡駕駛人自願註銷駕照獎勵」活動，逾75歲長者只要在中彰投縣市監理單位申辦駕照自願註銷，即可獲得襪子或商品卡等獎勵，共同促進交通安全。

台中區監理所今天發布新聞稿表示，監理所自民國110年12月1日起至本月底，推出「中彰投高齡駕駛人自願註銷駕照獎勵」活動，逾75歲高齡駕駛人，可向中彰投監理單位申辦駕照自願註銷完成者，即贈送2雙襪子。

監理所指出，因民眾參與踴躍決定延長，即日起續推出每張面額新台幣100元的超商商品卡，供民眾2選1兌換，鼓勵高齡駕駛人翻轉習慣，搭乘大眾運輸並促進交通安全。襪子限量5320份、商品卡4000份，換完為止。

監理所說明，基於關懷高齡年長者行車安全，交通部自105年起推動高齡駕駛人換照，通知年滿75歲以上的長者須通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，才得以更換3年為1期的短期駕照。

監理所指出，若未依規定換照開車上路，將依違反道路交通管理處罰條例「駕駛執照逾有效期間仍駕車」規定開罰。

此外，民眾除臨櫃辦理，也可透過傳真、郵寄，或上「監理服務網」網站線上申辦「駕照自願註銷」服務，插卡使用自然人憑證或健保卡登入、免插卡利用駕駛執照管編及身分證完成身分驗證，並繳清交通違規罰鍰，待監理單位審核，申辦結果將以電子郵件通知。