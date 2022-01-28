打破六都最後淨土 中市呼籲：市民齊大消毒

台中市今增2例本土確診個案，下午3點，台中市長盧秀燕召開「台中市疫情指揮中心記者會」，環保局指出，明起將針對台中市交通場站、大型營業場所、移工易聚集熱點共643處場域進行清消，並呼籲市民居家一起大掃除，以稀釋漂白水進行居家消毒，守護安全。

環保局局長陳宏益指出，確診者沙鹿區足跡較單純，在機場附近的中航路，清消大隊針對周遭上、下午各一次，進行綿密消毒；另一處足跡點在沙鹿區北勢東路，也進行完清消作業。

春節期間台中市政府採「高度戰備防疫」，九天春節連假第一天，陳宏益指出，分析他縣市個案足跡熱點，中市超前部屬，針對台中市643處易聚集地點，同步進行消毒地圖，包括：全聯142處、交通場域50處、移工易聚集地40處等，並發動各里環保志工一起社區掃除。

陳宏益呼籲，明天起市民朋友一起居家大掃除，建議以稀釋漂白水，採用「5055消毒法」，每天以一般市售漂白水（5％次氯酸納）稀釋50倍(濃度約為0.1%或1,000 ppm)自製簡易消毒水，並將抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次，就可讓室內常碰觸的物體表面，達到良好的消毒效果。