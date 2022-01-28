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啟用三溪橋保留三鄉橋 彰化溪州公園多了田園捷徑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣三溪橋通車，地方首長和民代、民眾同聲慶祝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣三溪橋通車，地方首長和民代、民眾同聲慶祝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣三溪橋今天正式通車，舊橋「三鄉橋」沒拆除，和新橋並列，依然連接北斗、田尾、埤頭三鄉鎮，只是變成行人景觀橋，無論三溪橋或三鄉橋都是國道一號通往溪州公園的鄉間捷徑，縣政府建議用路人可改走田園路線，避開可能塞車之苦。

縣政府今天在三溪橋橋邊舉行通車典禮，北斗鎮長李玄在、田尾鄉長林守政和鄉公所主管、村里長數十人出席。林守政說，三鄉橋有三條道路交會，橋面3公尺，會車不便，感謝縣府用心傾聽地方民意，迅速建造新橋，改善田尾鄉民往返北斗鎮及高速公路的行車安全。

「身在公門好修行，鋪橋造路是大功德。」李玄在說，三溪橋讓北斗鎮觀光旅遊如虎添翼，在橋另一端的北斗鎮超前布署，向內政部營建署爭取2千多萬元修繕連接道路、路燈，整體提升道路品質，完工後可望強化民眾進出安全。

工務處簡報三溪橋新建工程，縣政府取得河川局同意行水區施工，去（110）年5月6日開工，沒多久先後遇到梅雨和豪雨，又克服預力箱梁的施工難度，加上兩岸引道、擋土牆、護岸、箱涵及交通工程等配合設施，橋梁今（111）年元月上旬完成寬8公尺、長度25.5公尺的新橋，花費工程款1554萬元。

縣長王惠美聽完簡報後表示，舊橋三鄉橋是清水溪匯入舊濁水溪的匯流口，田尾鄉溪頂路、北斗鎮舊溪路二段與北勢寮路3條道路會合，新橋三溪橋就在隔壁，完工後打通田尾和北斗兩鄉鎮進出國道1號北斗交流道及縣道150線斗苑路，通往田尾公路花園也更便利，她感謝縣議會對縣政府預算一毛未刪，三溪橋歸功縣議長謝典林和縣議員劉淑芬、李浩誠、黃盛祿支持地方建設。

當時建造新橋時，北斗、田尾、埤頭鄉鎮為了新橋名稱大傷腦筋，縣政府命名三溪橋，因所在位置為舊濁水溪與清水溪匯流成東螺溪，寓意「三溪合流」，此外，橋梁南岸行政區是北斗鎮中寮里，舊時稱「三號」，橋梁北岸行政區是田尾鄉的「溪頂村」，各取首字「三」及「溪」，合稱「三溪」。

三溪橋（左）今天啟用通車，舊橋三鄉橋保留作為人行景觀橋。記者簡慧珍拍攝
三溪橋（左）今天啟用通車，舊橋三鄉橋保留作為人行景觀橋。記者簡慧珍拍攝

國道 濁水溪

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