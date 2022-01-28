父安養母罹癌兩兄弱智 男子獨扛家計亟待協助

彰化縣社頭鄉29歲魏姓鄉民家境清苦，全家5人，父親現住安養院、母親罹癌，兩個哥哥弱智，集不幸於一身，只靠他在自來水外包公司上班，但薪水無法養活家人，生活陷入困境。行政執行署彰化分署長謝道明獲知後，正結合機關團體發起協助與關懷，好度過年關。

行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜表示，魏姓鄉民雖然不是分署的義務人，因書記官洪健峰輾轉得知魏的困境，以及社頭鄉民代表莊詠晴有意結合機關團體共同關懷的訊息，主動向分署長謝道明報告，謝立即指示啟動分署「愛心社」的關懷機制，一起前往關懷。

彰化分署指出，依據代表莊詠晴表示，魏姓鄉民照顧父母及兩個無法自理生活的弱智胞兄，每月需4萬餘元生活開銷，已非他的工作收入所能負擔，更須工作與家裡兩頭燒，無暇再顧及家中環境，致家中雜亂不堪，水電失修，甚至連家中大門已損壞很久，雖鄰里時有接濟，卻是杯水車薪，生活陷入困頓，急需各界伸出援手。

胡天賜表示，謝道明分署長已與慈恩獅子會會長黃馨儀、社頭代表會副主席陶傳淮、代表莊詠晴、仁雅村長陳圓、立法委員陳素月服務處主任曾繁文等人到魏家關懷，並代表彰化分署愛心社捐贈6千元愛心捐款，以協助他安心過年。