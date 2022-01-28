快訊

返鄉注意！1月29日起前往金馬澎 快篩陰性才准行

春節走春求好運 指揮中心公布8大指引勿惹病毒上身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父安養母罹癌兩兄弱智 男子獨扛家計亟待協助

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
行政執行署彰化分署長謝道明（中）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署長謝道明（中）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況。圖／行政執行署彰化分署提供

彰化縣社頭鄉29歲魏姓鄉民家境清苦，全家5人，父親現住安養院、母親罹癌，兩個哥哥弱智，集不幸於一身，只靠他在自來水外包公司上班，但薪水無法養活家人，生活陷入困境。行政執行署彰化分署長謝道明獲知後，正結合機關團體發起協助與關懷，好度過年關。

行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜表示，魏姓鄉民雖然不是分署的義務人，因書記官洪健峰輾轉得知魏的困境，以及社頭鄉民代表莊詠晴有意結合機關團體共同關懷的訊息，主動向分署長謝道明報告，謝立即指示啟動分署「愛心社」的關懷機制，一起前往關懷。

彰化分署指出，依據代表莊詠晴表示，魏姓鄉民照顧父母及兩個無法自理生活的弱智胞兄，每月需4萬餘元生活開銷，已非他的工作收入所能負擔，更須工作與家裡兩頭燒，無暇再顧及家中環境，致家中雜亂不堪，水電失修，甚至連家中大門已損壞很久，雖鄰里時有接濟，卻是杯水車薪，生活陷入困頓，急需各界伸出援手。

胡天賜表示，謝道明分署長已與慈恩獅子會會長黃馨儀、社頭代表會副主席陶傳淮、代表莊詠晴、仁雅村長陳圓、立法委員陳素月服務處主任曾繁文等人到魏家關懷，並代表彰化分署愛心社捐贈6千元愛心捐款，以協助他安心過年。

由於魏家水電及大門都急需修護，環境也需再清理，但胡天賜表示，依村長陳圓說法，之前有請水電師傅前來估價，但他們都因家中環境太過髒亂，及怕修完收不到工錢，都不願承做。謝道明以彰化分署有水電專長技工人力，且目前也申請安心就業人力支援，將派水電技工前往協助評估，並協助清理環境。

行政執行署彰化分署長謝道明（中）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署長謝道明（中）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣社頭鄉29歲魏姓鄉民家境清苦，除要負擔全家生計外，家中雜亂不堪，水電失修，甚至連家中大門已損壞很久。圖／行政執行署彰化分署提供
彰化縣社頭鄉29歲魏姓鄉民家境清苦，除要負擔全家生計外，家中雜亂不堪，水電失修，甚至連家中大門已損壞很久。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署長謝道明（左3）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況，代表彰化分署愛心社捐贈6千元愛心捐款，以協助他安心過年。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署長謝道明（左3）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況，代表彰化分署愛心社捐贈6千元愛心捐款，以協助他安心過年。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署長謝道明（右4）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況，代表彰化分署愛心社捐贈6千元愛心捐款，以協助他安心過年。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署長謝道明（右4）與眾人到魏姓鄉民家裡，了解實際的狀況，代表彰化分署愛心社捐贈6千元愛心捐款，以協助他安心過年。圖／行政執行署彰化分署提供

愛心 社頭鄉

延伸閱讀

包商承攬教學大樓水電無故停工 害中央大學損失2500萬

才剛聽到罹癌，沒多久就走了！？沉默的器官，預防肝癌肝發炎8大飲食生活重點

那些數據教會我的事／體內缺乏這種酵素 喝酒易提高罹癌風險

月付15K天天住飯店 專人打掃免付水電他爽問：幹嘛買房？

相關新聞

好心有好報！埔里男刮中小獎做好事 再加買得百萬

南投縣埔里鎮1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，回家刮中小獎後，下午回到彩券行兌獎，看到附近發生機車擦...

台式新風味大菜小做 到臺中圍爐大啖古早味家常菜

台中的好天氣和人情味，多變美食和特色景點，最適合規劃輕旅行，入住首選「臺中公園智選假日飯店」，鄰近台中火車站，面對台中公園，與日曜天地Outlet共構，坐享綠意水色與購物樂趣

埔里祈安清醮全鎮居民配合吃素7天 登錄無形文化資產

「埔里祈安清醮」是南投宗教盛事，參與人數高達10萬人，居民甚至配合吃素7天，南投縣政府經過1年多訪查、審議，認為埔里祈安...

台中市民看過來！ 初一、初三定點定時收運垃圾

為服務市民、安心過年，台中市環保局於大年初一、初三，提供650處「定時定點」垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，初...

建築土方流竄中南部受災 關鍵字：台61線、魚塭、沿海

國內事業廢棄物去化受阻，尤其建築廢棄物近年處理費高昂，導致土方全台流竄，彰化縣環保局強力執法取締非法傾倒廢棄物、廢土及廢...

父安養母罹癌兩兄弱智 男子獨扛家計亟待協助

彰化縣社頭鄉29歲魏姓鄉民家境清苦，全家5人，父親現住安養院、母親罹癌，兩個哥哥弱智，集不幸於一身，只靠他在自來水外包公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。