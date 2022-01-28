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好心有好報！埔里男刮中小獎做好事 再加買得百萬

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣埔里鎮來就發彩券行1名男子做好事再加碼，當場刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供
南投縣埔里鎮來就發彩券行1名男子做好事再加碼，當場刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供

南投縣埔里鎮1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，回家刮中小獎後，下午回到彩券行兌獎，看到附近發生機車擦撞事故，先是熱心和店家一起幫忙，發現幸好騎士無大礙；彩券行後來勸男子直接加買1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，竟然幸運刮中100萬元，當場愣了一下。

來就發彩券行表示， 幸運刮中100萬獎金的男性熟客，是年約60歲的附近鄰居，當天早上中獎人先來買了彩券，還問春節加碼何時開始，但後來客人家裡有事先回去處理；沒多久彩券行附近發生機車擦撞，騎士請店家協助打電話叫救護車，恰巧中獎人當時也剛好回投注站，看到騎士受傷就熱心和店家一起幫忙，幸好最後騎士沒有大礙。

彩券行，由於中獎人稍早買的彩券有中獎，投注站建議他趁著好手氣再買1張「2000萬超級紅包」，而且中獎人心善還會幫助人，搞不好刮中大獎；結果中獎人欣然同意，刮完後拿到櫃台對獎，對中3獎100萬元，現場雖若無其事，但店內則揚起一片歡呼和掌聲。

台彩公司指出，今年春節再推出每張售價2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。根據統計，截至1月27日止，已刮出1個2000萬元、1個200萬元+BMW休旅車及117個100萬元。

南投縣埔里鎮來就發彩券行1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，做好事再加碼刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供
南投縣埔里鎮來就發彩券行1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，做好事再加碼刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供
南投縣埔里鎮來就發彩券行1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，做好事再加碼刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供
南投縣埔里鎮來就發彩券行1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，做好事再加碼刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供
南投縣埔里鎮來就發彩券行1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，做好事再加碼刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供
南投縣埔里鎮來就發彩券行1名年約60歲的男子，日前先小試身手買了一張刮刮樂後，做好事再加碼刮中百萬大獎。圖／來就發彩券行提供

彩券行 刮刮樂 紅包

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