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丹大林道開放已有機車墜谷 騎士籲沒經驗暫緩去

中央社 / 南投縣28日電

丹大林道24日起開放二輪車輛、執行公務汽車通行，近日吸引車友探訪，甚至已有機車墜谷。柯姓騎士說，天馬彎路況還很危險，沒經驗者暫勿前往，等修路後再去享受丹大之美。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處所轄丹大林班道路24日起開放二輪車輛、執行公務汽車通行，近日吸引不少越野機車騎士「嚐鮮」或重溫記憶，甚至車友指已有越野機車行經天馬彎崩塌路段時摔落深谷，所幸騎士機警跳車。對此，林管處證實26日有機車墜谷。

「FunSeeker 探索山林的旅行者」柯姓騎士分享騎乘感想說，目前天馬彎路況還很危險，除需要有伴，更要有崩壁騎乘經驗，面對這種崩壁小徑，真的要有把握才前往，萬丈懸崖禁不起一次騎乘失誤，要經過大、小障礙崩壁非常多，沒經驗、懼高者建議目前不要前往。

柯姓騎士今天接受中央社記者訪問說，與車友26日上午8時從孫海橋進入，順道探訪其他路徑，約下午2時抵達七彩湖並在附近走走，過夜後27日下山，一般有經驗騎士從孫海橋騎到七彩湖約3、4小時，也建議車友中午前進入，否則回程趕路壓力或體力不濟易發生意外。

柯姓騎士說，天馬彎路況不佳，大小坍方約20多處，暫不建議速克達、ADV車型通行，騎士也需足夠經驗，每個人體力、當下狀況都不同，他很難認定「難不難」行駛，但等春節後開始修路，屆時路況較好，即可享受丹大之美，不過政府開放山林，騎士須自負風險。

根據文化部國家文化記憶庫網站資料，丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，全長68公里，號稱台灣最長林道，是深入丹大地區重要通道，因林道直通美麗的七彩湖，早期一度成為四輪驅動車朝聖地，直到2004年孫海橋因七二水災損毀，不再復建，才遏止車輛進入。

南投林管處公告，24日起允許機車、自行車等二輪車輛通行，及林務及台電人員持識別證、公務機關委託承包廠商因業務需要、原住民團體申請尋根活動、救災或司法勤務等執行山區或相關業務者，可駕駛汽車通行，終點為丹大事業區第8林班支線16.5公里處。

南投 越野

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