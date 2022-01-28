彰化縣府小紅包曝光 13家宮廟年節期間發送

明天就是農曆春節連假第一天，彰化縣政府今年依照虎年意象製作的「虎歲泰來小紅包」，但因考量防疫需要，縣長王惠美不會到活動現場發放，改請縣內13家宮廟限量發送。

縣府今年設計小紅包有Q版老虎，並有一元硬幣，代表「一元復始」，彰化縣政府提醒民眾，春節期間前往宮廟參拜或參加宗教活動時，務必遵循中央對於宗教防疫措施，並配合主辦單位的防疫措施及參拜動線，進入宗教場所應戴好口罩、禁止飲食並保持社交距離，若人潮太過擁擠應自覺地避免前往。