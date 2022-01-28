聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化縣府小紅包曝光 13家宮廟年節期間發送
明天就是農曆春節連假第一天，彰化縣政府今年依照虎年意象製作的「虎歲泰來小紅包」，但因考量防疫需要，縣長王惠美不會到活動現場發放，改請縣內13家宮廟限量發送。
縣府今年設計小紅包有Q版老虎，並有一元硬幣，代表「一元復始」，彰化縣政府提醒民眾，春節期間前往宮廟參拜或參加宗教活動時，務必遵循中央對於宗教防疫措施，並配合主辦單位的防疫措施及參拜動線，進入宗教場所應戴好口罩、禁止飲食並保持社交距離，若人潮太過擁擠應自覺地避免前往。
年節期間，發放「虎歲泰來小紅包」宮廟有彰化市南瑤宮、芬園鄉寶藏寺、員林市福寧宮、社頭鄉枋橋頭天門宮、田中鎮乾徳宮、北斗鎮奠安宮、埤頭鄉合興宮、二林鎮仁和宮、芳苑鄉普天宮、芳苑鄉王功福海宮、鹿港鎮台灣護聖宮、溪湖鎮福安宮、伸港鄉福安宮等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言