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彰化縣府小紅包曝光 13家宮廟年節期間發送

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今年依照虎年意象製作的「虎歲泰來小紅包」。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今年依照虎年意象製作的「虎歲泰來小紅包」。記者林敬家／攝影

明天就是農曆春節連假第一天，彰化縣政府今年依照虎年意象製作的「虎歲泰來小紅包」，但因考量防疫需要，縣長王惠美不會到活動現場發放，改請縣內13家宮廟限量發送。

縣府今年設計小紅包有Q版老虎，並有一元硬幣，代表「一元復始」，彰化縣政府提醒民眾，春節期間前往宮廟參拜或參加宗教活動時，務必遵循中央對於宗教防疫措施，並配合主辦單位的防疫措施及參拜動線，進入宗教場所應戴好口罩、禁止飲食並保持社交距離，若人潮太過擁擠應自覺地避免前往。

年節期間，發放「虎歲泰來小紅包」宮廟有彰化市南瑤宮、芬園鄉寶藏寺、員林市福寧宮、社頭鄉枋橋頭天門宮、田中鎮乾徳宮、北斗鎮奠安宮、埤頭鄉合興宮、二林鎮仁和宮、芳苑鄉普天宮、芳苑鄉王功福海宮、鹿港鎮台灣護聖宮、溪湖鎮福安宮、伸港鄉福安宮等。

彰化縣政府今年依照虎年意象製作的「虎歲泰來小紅包」。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今年依照虎年意象製作的「虎歲泰來小紅包」。記者林敬家／攝影

紅包 春節

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