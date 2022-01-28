埔里祈安清醮全鎮居民配合吃素7天 登錄無形文化資產

「埔里祈安清醮」是南投宗教盛事，參與人數高達10萬人，居民甚至配合吃素7天，南投縣政府經過1年多訪查、審議，認為埔里祈安清醮已是南投縣無形文化資產，並認定保存團體為埔里恒吉宮。

南投縣政府召開南投縣無形文化資產審議會，審議埔里祈安清醮活動。審議委員認為，埔里祈安清醮祭典依循傳統每逢子年辦清醮，並在卯年辦理三獻清醮(醮尾) ，世代相傳已百年以上，建醮範圍涵括埔里鎮全境33里及仁愛鄉的南豐村、大同村2村，人口數可達十萬人，建醮的分壇數量高達63處。祭典科儀進行期間，在地社群高度參與，顯示這項民俗與當地居民緊密契合。」全數同意通過本案。

「埔里祈安清醮」為大埔里地區流傳已久的傳統，自二十世紀初葉祭典發軔以來，傳承範圍曾涵括水沙連六社中發展最盛的埔裏社及周邊眉社等地漢人及平埔族社群，儀式規模盛大。

前年12月舉辦清醮，文化局率領縣內文資審議委員及民俗專家學者訪查，認為這項民俗活動深具文化資產價值，並依據文化資產保存法，去年3月舉行登錄前說明會。但因為疫情關係，審議會延後召開，終於最近審議通過，並發布登錄公告。