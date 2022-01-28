台中春節連假交通疏導 市警29日起啟動管制措施

因應春節連假將至，台中市警察局從29日起到2月6日將實施交通疏導及管制措施，包括國道1及3號各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等周邊道路。

農曆春節9天連假明天開始，台中市警察局今天公布春節連續假期交通疏導計畫，規劃重點包括國道1及3號各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路為主。

警方指出，研判29日至30日購物商圈採購人潮、車潮將大量增加；28日至31日中午，將是返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現，並集中於國道系統與市區聯絡道路間。

台中市警局交通警察大隊長徐坤隆表示，春節期間從大年初一（2月1日）至大年初五以旅遊車潮為主，大年初二回娘家將出現最大量。

徐坤隆指出，2月3日到2月6日的假期末4天將出現結束假期北上車潮，警方將於各重點路段適時派遣員警及義交，加強指揮疏導，並從連續假期前一日起，機動調整路口號誌，以疏解車流。

他表示，春節連續假期台中市區易壅塞路段，包括國道1號、國道3號、國道4號等國道匝道出口銜接平面道路，還有高鐵台中站及周邊道路、台74線快速公路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

市區熱門景點周邊道路也是易塞地點，包括水湳中央公園周邊聯絡道路、新市政特區百貨商圈周邊道路、武陵農場、梨山風景區、中山公園、大甲鎮瀾宮、大甲鐵砧山風景區。

東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道、新社、東勢林場風景區、后里馬場、泰安櫻花季、麗寶育樂世界、清水高美溼地、清水鰲峰山公園及谷關風景區等。