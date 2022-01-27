防春節壅塞 國1豐原交流道周邊道路解方曝光

台10線為台中豐原、神岡重要道路，車流量大，亦是往國道一號豐原交流道的重要道路；適逢春節連假，高速公路局將對豐原交流道實施匝道儀控，並在2月3、4日於北向實施高乘載管制，豐原警分局建議，民眾如遇車多情形，建議行駛替代路線，避免陷於車潮中。

豐原市區往豐原交流道：

(一)於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接台13三豐路往國4或后里。

(二)於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由台13圓環南路接台3中山路上台74線，北上由台13圓環西路接三豐路往后里。

(三)於豐原區豐原大道二段與豐南街口，銜接豐原聯絡道往台74線。

豐原市區連外替代道路：

(一)豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路，右轉雅潭路往大雅。

(二)豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

(三)豐原交流道往豐原市區：於豐原區中正路與大豐路口改道，右轉大豐路後左轉至社皮路，再左轉一心路往市區方向。

另2月3、4日(大年初三、初四)下午13時至晚間18時，國道1號豐原交流道實施北上高乘載，在高乘載管制路段及時段內，

僅允乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車、大客車及計程車（含多元化計程車）、救護車輛、持有身心障礙證明或孕婦證明小型車、油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬的垃圾車、駕駛或乘客持有記者證的新聞採訪車、貼有「高速公路高乘載管制通行證」車輛、警備車駛入，屆時請用路人配合，提早出門或先行改道，以免受塞車之苦。

豐原警分局長劉安杰提醒民眾，春節連假期間多加利用大眾公共運輸，如需自行開車請依高速公路局建議，2月1日至2月3日南向多利用下午13時後時段，2月3日至2月6日北向多利用中午12時前時段，避開尖峰時段，長途走台61、短途不要上國道、替代道路不用等，並善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握路況避開壅塞路段時段。