快訊

路透：Fed收緊政策 是「趕緊撤離」美股的信號

林秉樞「八大罪行」僅認一罪 法院裁定續押並禁見

防春節壅塞 國1豐原交流道周邊道路解方曝光

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
適逢春節連假，高速公路局將對豐原交流道實施匝道儀控，並在2月3、4日於北向實施高乘載管制，警方呼籲民眾，可選擇替代道路或避高尖峰時段。圖／台中市豐原警分局提供
適逢春節連假，高速公路局將對豐原交流道實施匝道儀控，並在2月3、4日於北向實施高乘載管制，警方呼籲民眾，可選擇替代道路或避高尖峰時段。圖／台中市豐原警分局提供

台10線為台中豐原、神岡重要道路，車流量大，亦是往國道一號豐原交流道的重要道路；適逢春節連假，高速公路局將對豐原交流道實施匝道儀控，並在2月3、4日於北向實施高乘載管制，豐原警分局建議，民眾如遇車多情形，建議行駛替代路線，避免陷於車潮中。

豐原市區往豐原交流道：

(一)於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接台13三豐路往國4或后里。

(二)於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由台13圓環南路接台3中山路上台74線，北上由台13圓環西路接三豐路往后里。

(三)於豐原區豐原大道二段與豐南街口，銜接豐原聯絡道往台74線。

豐原市區連外替代道路：

(一)豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路，右轉雅潭路往大雅。

(二)豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

(三)豐原交流道往豐原市區：於豐原區中正路與大豐路口改道，右轉大豐路後左轉至社皮路，再左轉一心路往市區方向。

另2月3、4日(大年初三、初四)下午13時至晚間18時，國道1號豐原交流道實施北上高乘載，在高乘載管制路段及時段內，

僅允乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車、大客車及計程車（含多元化計程車）、救護車輛、持有身心障礙證明或孕婦證明小型車、油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬的垃圾車、駕駛或乘客持有記者證的新聞採訪車、貼有「高速公路高乘載管制通行證」車輛、警備車駛入，屆時請用路人配合，提早出門或先行改道，以免受塞車之苦。

豐原警分局長劉安杰提醒民眾，春節連假期間多加利用大眾公共運輸，如需自行開車請依高速公路局建議，2月1日至2月3日南向多利用下午13時後時段，2月3日至2月6日北向多利用中午12時前時段，避開尖峰時段，長途走台61、短途不要上國道、替代道路不用等，並善用高速公路1968App及收聽警廣，掌握路況避開壅塞路段時段。

高乘載管制 高速公路 國道

延伸閱讀

春節前夕加強維安 黃偉哲：治安好還要更好

春節返鄉沒帶健保卡免驚 健保署開放例外就醫

北市部分夜市春節期間營業 不可邊走邊吃

勞動部公布移工春節加強防疫指引 雇主、仲介應落實TOCC

相關新聞

台中大肚名攤！林靜儀今打卡、盧秀燕要帶同名妹行銷

台中市第二選區新科立委林靜儀今天在選區內的大肚公有零售市場打卡，並PO出在知名攤位大肚燕肉羹、芳滷肉吃早餐的照片，引起網...

彰化又爆禽流感疫情 今年已4場中標

彰化今又爆出禽流感疫情，二林鎮一土雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今完成該場土雞場撲殺清場及消...

員林幸福卡上路 民眾抱怨600元儲值金太少

第一批申請員林幸福卡的彰化縣員林市民，最快農曆春節前收到，每張卡片儲值600元，市民可用來搭乘員林市幸福巴士，到特約商店...

偷倒廢潤滑油入下水道 中市：將對業者開罰

近日有民眾發現，疑似有台中水利局委外廠商，於豐原、石岡區下水道非法傾倒大量廢油造成汙染；水利局否認有與該業者合作，昨天石...

搶拍九九峰制高點美景 恐吃上15萬元罰單

近日有民眾分享九九峰制高點美景，吸引不少遊客前往，但林務局南投林區管理處提醒，該路線並非一般登山休閒步道，且位於自然保留...

近年最優渥！ 彰化機車汰舊換新 最高補助1.8萬元

彰化縣加速減碳，縣府今年度編列約7千多萬經費汰舊機車並鼓勵換綠能機車，加上中央補助，縣民汰舊換重型電動機車可領最高補助1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。