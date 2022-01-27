台中大肚名攤！林靜儀今打卡、盧秀燕要帶同名妹行銷

台中市第二選區新科立委林靜儀今天在選區內的大肚公有零售市場打卡，並PO出在知名攤位大肚燕肉羹、芳滷肉吃早餐的照片，引起網友紛紛按讚、留言。台中市長盧秀燕去年八月也曾在這二家名攤打卡，並打趣地說，剛好攤名與她和妹妹盧秀芳尾字相同，要與妹妹一起來行銷。

大肚公有零售市場由經濟部評鑑的三星優良市集，乾淨明亮，匯集平價國民美食，包括四星名攤的大肚燕肉羹、芳滷肉、阿貴海產及榛心幸福麻糬，三星名攤的大肚明鵝肉、鴨肉麵及古早味麥仔煎等；二星名攤的阿珍の舖、古早味碗粿肉圓大腸麵線、小可愛芋圓及老攤挫冰等。

林靜儀今天在選區內的大肚公有零售市場打卡PO文表示，她每次掃市場都只能流口水，「終於有時間來吃早餐啦！」並PO出大肚燕肉羹、芳滷肉名攤，引起網友按讚。