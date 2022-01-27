台中大肚名攤！林靜儀今打卡、盧秀燕要帶同名妹行銷
台中市第二選區新科立委林靜儀今天在選區內的大肚公有零售市場打卡，並PO出在知名攤位大肚燕肉羹、芳滷肉吃早餐的照片，引起網友紛紛按讚、留言。台中市長盧秀燕去年八月也曾在這二家名攤打卡，並打趣地說，剛好攤名與她和妹妹盧秀芳尾字相同，要與妹妹一起來行銷。
大肚公有零售市場由經濟部評鑑的三星優良市集，乾淨明亮，匯集平價國民美食，包括四星名攤的大肚燕肉羹、芳滷肉、阿貴海產及榛心幸福麻糬，三星名攤的大肚明鵝肉、鴨肉麵及古早味麥仔煎等；二星名攤的阿珍の舖、古早味碗粿肉圓大腸麵線、小可愛芋圓及老攤挫冰等。
林靜儀今天在選區內的大肚公有零售市場打卡PO文表示，她每次掃市場都只能流口水，「終於有時間來吃早餐啦！」並PO出大肚燕肉羹、芳滷肉名攤，引起網友按讚。
盧秀燕去年八月走訪大肚公有零售市場推廣平民美食，逐一介紹各家攤位，並打趣地說，大肚燕肉羹、芳滷肉相鄰，攤名剛好有「燕」、「芳」，與她和妹妹「盧秀芳」尾字相同，一定要找時間與妹妹一起來幫忙行銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言