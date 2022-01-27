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影／吵架不開心女子竟躺路中央耍賴 嚇壞駕駛
南投縣仁愛鄉清境農場青青草原路段，今下午有民眾開車經過發現有人像在耍賴似的，一動也不動的直接躺在大馬路上，所幸往來車輛速度不快均閃過，未發生憾事，但誇張行徑也被人錄下；對此，警方表示，該行為已違規，可開罰300元。
仁愛警分局指出，今天下午3時許獲報，台14甲線清境農場青青草原門口附近，有民眾躺在路中央，隨即通報鄰近松岡派出所派員前往，但員警到場時，躺在地上的民眾已經離開現場，所幸事發當下，往來車速不快，現場並無人員受傷。
據了解，當時現場疑是有兩女一男因故發生口角，其中一名女性耍賴似的，不顧危險就大剌剌的直接躺在大馬路上，其友人看見後也盡速趨前安撫，並將她拉起扶到路旁，見其同伴車輛抵達，3人便一起搭車離去。
只不過，女子因吵架就負氣躺路中央的誇張行徑，嚇壞路過民眾也被拍下；對此，警方表示，該行為相當危險，且已經違反「道路交通管理處罰條例」第78 條1項4款，依規定可處以300元罰鍰，呼籲民眾就算生氣也不能拿生命開玩笑。
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