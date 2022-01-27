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員林幸福卡上路 民眾抱怨600元儲值金太少

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市長游振雄（左）為員林幸福卡特約商店貼標示。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長游振雄（左）為員林幸福卡特約商店貼標示。記者簡慧珍／攝影

第一批申請員林幸福卡的彰化縣員林市民，最快農曆春節前收到，每張卡片儲值600元，市民可用來搭乘員林市幸福巴士，到特約商店消費享有專屬限定優惠。市長游振雄今表示，他已用員林幸福卡買便當等物品，等到特約商家越來越多，市民會和他同樣享受行動支付的便利。但市民抱怨幸福卡跟隔壁大村鄉發放振興禮金2000元相比實在太少了。

游振雄拿員林幸福卡到特約商店消費後，為特約商店張貼員林幸福卡標誌，送上員林幸福卡壓克力小看板，吸引不少人觀看，他把握機會用力推銷「一卡在手、便利無窮」的員林幸福卡，首批申請的市民昨（26）起陸續收到里長送卡到家，歡迎還沒申請的市民趕快申請，別放棄市公所贈送的600元儲值金。

游振雄表示，員林市公所和宏碁智通、悠遊卡公司合作，推出比悠遊卡功能還強大的員林幸福卡，不但具有身分證識功能，萬一遺失，只要掛失即可返還餘額，另擴充圖書館借書、綁定銀行行動支付等功能，店家加入特約商店行列，可獲得小額消費APP、多元支付讀卡機以及商店管理系統等基礎設施建置、線上管理帳目等服務。

不少員林市民用員林幸福卡跟隔壁大村鄉發放振興禮金相比，市公所每張卡儲值600元，大村鄉民每人領2000元，即使市公所再三說明，大村鄉鄉庫有16億元， 發出振興禮金支付8400萬元，仍有約15億元，員林市公所只有定存4億多元，比照大村鄉發放每人2000元禮金，市庫現金「去一半」，影響市政建設甚距。不過很多市民難以理解，一樣氣噗噗，抱怨市不如鄉。

游振雄說，領現金是一時的，持有多功能員林幸福卡是長久的，全球先進城市行動支付蔚為主流，員林幸福卡除了搭幸福巴士，還可綁定銀行做行動支付，透過小額支付功能，輕鬆享受到生活便利性，讓生活智慧化、福利數位化。

年滿6歲以上的設籍員林市市民都可申辦員林幸福卡，預計3月開辦線上申請，員林市公所強調，相對於發放一次性現金，員林幸福卡未來結合多項在地資源和各項公共服務，提供長期的社會福利。

彰化縣員林市長游振雄（右）拿員林幸福卡特約商店的壓克力看板送給商店。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長游振雄（右）拿員林幸福卡特約商店的壓克力看板送給商店。記者簡慧珍／攝影

員林 游振雄 巴士

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